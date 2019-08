Intelligenza Artificiale smaschera l’assassino grazie al riconoscimento facciale

Huawei ha lanciato il processore per Intelligenza Artificiale più potente di sempre : Huawei lancia il processore per l'intelligenza artificiale "piu' potente al mondo", l'Ascend 910. L'annuncio è stato dato da Eric Xu, presidente di turno del colosso cinese, in un collegamento in diretta con Milano dal quartiere generale di Shenzhen. Huawei ha presentato anche un framework di elaborazione di intelligenza artificiale per tutti gli scenari: MindSpore. "Abbiamo compiuto grandi progressi dall'annuncio della ...

Huawei lancia il guanto della sfida sull’Intelligenza artificiale : Eric Xu, presidente di turno di Huawei, presenta il chip Ascend 910 e la piattaforma Mindspore (foto: Huawei) I vertici di Huawei lo hanno ripetuto più volte: la compagnia cinese di telecomunicazioni vuole imporsi nel campo dell’intelligenza artificiale. E ora posa due tasselli fondamentali per sviluppare “un’offerta completa”, come ricorda l’amministratore delegato a rotazione, Eric Xu: il primo di un chip per sviluppare sistemi di ...

Mai più errori di ortografia nelle mail : Gmail correggerà gli strafalcioni con l’Intelligenza Artificiale : Fare errori di battitura o di ortografia nei messaggi di posta elettronica è piuttosto comune, ma questo non esenta da brutte figure con i propri interlocutori. Presto gli utenti G-Suite potranno risparmiarsi la figuraccia, perché la versione della suite di produttività ad abbonamento di Google disporrà di una Intelligenza Artificiale basata all’apprendimento profondo. Il suo compito sarà uno solo: evidenziare gli errori di ortografia ...

I lavoratori dell’Intelligenza Artificiale non se la passano troppo bene : L’intelligenza artificiale è ormai uno degli elementi centrali per riuscire a primeggiare non soltanto in ambito tecnologico ma anche in settori molto diversi tra loro e che vanno dall’arte all’industria, fino al mondo finanziario. Nonostante il risultato visibile delle sue applicazioni sia spesso un mondo altamente meccanizzato, nelle fasi di programmazione e di “allenamento”, i sistemi di Ai dipendono ancora ampiamente da impiegati il cui ...

Intelligenza Artificiale - possibilità e limiti (fino al mind uploading) : Roma, 19 ago. – (AdnKronos) – Doveva iniziare con la proiezione di un video l’incontro “Intelligenza artificiale: il ‘fattore umano'”, in programma nella prima giornata del Meeting per l’amicizia fra i popoli che si apre oggi a Rimini, ma problemi con la Siae hanno portato gli organizzatori a decidere di aprirlo con un esperimento: invitando i presenti a prendere lo smartphone e digitare su google ...

Jaguar Land Rover - l’Intelligenza Artificiale contro lo stress degli automobilisti : Per gli ingegneri di Jaguar Land Rover l’auto deve essere un luogo sacro, “un santuario tranquillo”: detto alla loro maniera, un “tranquil sanctuary”. Che è, di fatto, il manifesto della vision del gruppo britannico sul modo innovativo di concepire il veicolo, l’automobilista e quindi l’esperienza di guida. L’obiettivo è quello di rendere quest’ultima sempre migliore, facendo interagire l’uomo con la sua auto, ...

L'Intelligenza Artificiale di Astro - cane-robot da addestramento : Un 'cucciolo' di 45 kg dotato di sensori, radar e un cervello computerizzato. Sviluppato nei laboratori della Florida Atlantic University, esegue i comandi e apprende per svolgere azioni ausiliarie. E' la nuova frontiera della robotica pensata per la sicurezza

3 siti per scoprire l’artista che è in te. Con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale nell’arte (Getty Images) Dopo il picco di contatti sul sito di Ai Portraits, un’intelligenza artificiale che, partendo da una foto, la ricrea come se fosse un dipinto, gli utenti di internet stanno riscoprendo i software che stimolano la creatività o aiutano a migliorare i frutti del proprio estro. Google AutoDraw AutoDraw è un’idea sviluppata dai Google Creative Lab che permette all’utente di realizzare un ...

Salto in avanti nell’Intelligenza Artificiale : ora forse ci capirà davvero : Basato su due nuovi approcci di Google nel riconoscimento del linguaggio, e sfruttando i processori di Nvidia, un nuovo software da record permette di creare algoritmi capaci di comprendere farsi e testi complessi. Ma anche di riprodurli

Nike usa l’Intelligenza Artificiale per prevedere lo shopping dei clienti : Le potenzialità predittive dell’intelligenza artificiale non sono più legate soltanto all’industria ma trovano spazio anche nel mondo della moda. Il colosso dell’abbigliamento sportivo Nike è tra i brand che hanno deciso di sfruttare al massimo le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, e seguendo questo corso tech, settimana scorsa ha chiuso l’acquisizione della società Celect, compagnia che opera nel settore delle tecnologie ...

Microcomputer wireless con Intelligenza Artificiale nel cuore di un paziente al Policlinico Gemelli : Monitorare gli scompensi cardiaci può migliorare sensibilmente la vita dei pazienti e ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri. In quest’ottica Vectorious ha realizzato V-LAP, il primo Microcomputer wireless per il monitoraggio cardiaco. L’azienda produttrice sta conducendo una sperimentazione clinica internazionale che coinvolge anche l’Italia. Il primo intervento è stato realizzato presso l’Università degli Studi di ...