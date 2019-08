Il film di Uncharted perde il suo regista | Dan Trachtenberg non fa più parte del progetto

Il film di Uncharted non sarà al 100% basato sui giochi : Se anche voi non vedete l'ora di andare al cinema (il prossimo anno) per vedere il film di Uncharted, vi conviene non aspettarvi un adattamento fedele al 100% con la serie videoludica, almeno stando a quanto dichiarato dal director del film.Come riporta VG247, lo stesso Dan Trachtenberg ha spiegato durante una recente intervista che il film racconterà infatti le origini di Nathan Drake, e che quindi sarà ambientato negli anni in cui non era ...