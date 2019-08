Governo | Travaglio | ' Pd manicomio | da Zingaretti il programma di Miss Italia'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano solito appuntamento con l'editoriale di Marco. La penna pungente del direttore si è cimentata in un articolo in cui sono arrivate stilettate abbastanza forti nei confronti del Partito Democratico, nel momento in cui si prova a trovare un'intesa che possa portare l'da avere un esecutivo formato dai dem in supporto ai grillini. Il giornalista ha posto il proprio focus su quella che è la situazione interna del maggiore partito del centro-sinistrano evidenziando come, ad oggi, le diverse correnti presenti all'interno rappresentino l'ostacolo ad una linea comune e che, di fatto, portino ad una proposta politica che, senza mezzi termini, ha definito "di". Il riferimento ironico va, naturalmente, alle presunte ovvietà che nell'immaginario collettivo vengono proferite dalle protagoniste dei concorsi di ...

MatteoGusberti : RT @bravimabasta: Dopo Travaglio, anche Di Battista contro il Governo Giallorosso. Stanno lavorando per rendermelo un'ipotesi meravigliosa. - mistermeo : RT @bravimabasta: Dopo Travaglio, anche Di Battista contro il Governo Giallorosso. Stanno lavorando per rendermelo un'ipotesi meravigliosa. - monetninfea : RT @PPinir: @FQLive 'Fatemi la faccia di quelli che vanno dal PD per formare un governo e lo devono dire ai loro elettori'. #saluti a #Pad… -