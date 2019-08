Salvini | La via maestra è il popolo | ma sì a rimpasto se i no si trasformano in

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Salvini : la via maestra è il voto (ma si rivolge al M5s per un nuovo accordo) | Da Zingaretti 3 condizioni : nel Pd è scontro : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Salvini : via maestra è andare al voto : 17.07 "L'Italia non può avere un governo con posizioni distanti per questo abbiamo ribadito che i troppi "no" hanno portato alla fine di questa esperienza di governo. Oggi la via maestra non possono essere giochini di palazzo, 'governi contro', sono le elezioni". Così il leader della Lega Salvini al termine delle consultazioni col presidente Mattarella al Colle. "C'era un governo fermo che tiene fermo il Paese, se si vuole far ripartire il ...

Salvini : "La via maestra è il voto" Ma apre al M5S : "Ragioniamoci..." : "Ero consapevole di un governo fermo, ma se si vuol far ripartire il Paese noi siamo pronti senza pregiudiziali senza guardare indietro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella Segui su affaritaliani.it

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra - governo Pd-M5S è vecchia politica» Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - via alle consultazioni con Casellati e Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

