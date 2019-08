Ndrangheta : arresto latitante Riitano - preso a Giardini Naxos in vacanza con la famiglia : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - Aveva preso in affitto una casa sul mare in Sicilia, a Giardini Naxos, vicino a Taormina, con un nome falso. Ma non è bastato per impedirgli l'arresto. Francesco Riitano, latitante della Ndrangheta, è stato arrestato dai Carabinieri del RosS - congiuntamente a quelli d

Ndrangheta : arresto latitante Riitano - preso a Giardini Naxos in vacanza con la famiglia (2) : (AdnKronos) – Nel momento dell’irruzione Riitano ha tentato di improvvisare una fuga, praticamente seminudo, saltando dal balcone della residenza in cui trascorreva la latitanza, ma è stato prontamente bloccato dal dispositivo di ‘cinturazione” adeguatamente predisposto dai militari impegnati nell’l’operazione. L’uomo è stato trovato in possesso di carta di identità, patente e passaporto italiani ...

Ndrangheta : arresto latitante Riitano - preso a Giardini Naxos in vacanza con la famiglia : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – Aveva preso in affitto una casa sul mare in Sicilia, a Giardini Naxos, vicino a Taormina, con un nome falso. Ma non è bastato per impedirgli l’arresto. Francesco Riitano, latitante della Ndrangheta, è stato arrestato dai Carabinieri del RosS – congiuntamente a quelli dei Comandi Provinciali di Catanzaro e Messina. Riitano alias ‘Cicciariello Andreacchio”, 39 anni, è ritenuto ...