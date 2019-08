Mls | Rooney perde la testa | colpo al volto dell’avversario ed espulsione VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’attaccante del DC United, Wayne, è stato protagonista, stavolta in negativo, nel match perso dalla sua squadra per 2-1 in casa contro i New York Red Bulls. Al 24′ del primo tempo il 33enne inglese, con la sua squadra già in svantaggio per 1-0, ha rifilato una gomitata aldi Cristian Casseres, cercando di prendere posizione su un calcio d’angolo. L’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al VAR lo ha allontanato dal campo. In basso il. Visualizza questo post su Instagram Руні перевірив челюсть. Ну і що що червона картка, зато прийом вдало відпрацьований. #sportvtope #sport #footballua #football #sportua ##руні #футболукраина #футбол #спорт #футболисты #вейнруни #футболукраїна Un post condiviso da SPORTVTOPE (@sportvtope) in data: 22 Ago 2019 alle ore 1:51 PDT Scarica o Aggiorna ...

Acquis_view : Da quando Rooney ha annunciato di lasciare la MLS a fine stagione si è trasformato in un’ottima imitazione del pers… - sinaloahoy : RT @sinaloahoy: Wayne Rooney, otra estrella que critica a la MLS - sinaloahoy : Wayne Rooney, otra estrella que critica a la MLS -