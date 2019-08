Maria De Filippi ha fatta fuori La vip si candida | ma la regina di Mediaset la

Amici Vip : Maria De Filippi potrebbe condurre prima puntata - Wanda Nara respinta (RUMORS) : Numerosi telespettatori attendono con ansia il nuovo talent show, Amici Vip. Fino ad ora si sapeva che la conduzione del programma era stata affidata alla showgirl svizzera Michelle Hunziker. Tuttavia, qualche ora fa è giunta notizia da Tv Blog che potrebbe essere Maria De Filippi ad avviare la trasmissione. Infatti, secondo un'indiscrezione, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te dovrebbe presentare solamente la prima ...

Maurizio Costanzo : “L’unica cosa che mi disturba della morte è dover lasciare Maria De Filippi” : Maurizio Costanzo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Chi'. Il giornalista ha ammesso candidamente di non poter vivere senza Maria De Filippi. Quando la conduttrice esce di casa, è impaziente di vederla rientrare. L'unica cosa che lo disturba della morte è dover lasciare la moglie, i figli e i suoi nipotini.Continua a leggere

Maurizio Costanzo relax d'agosto con la De Filippi : “Non potrei vivere senza Maria…” : “Ho sempre lavorato anche in vacanza, ma ora grazie a mia moglie ho capito che ad agosto ci si può anche riposare”, lo racconta al settimanale “Chi” Maurizio Costanzo, mentre trascorre gli ultimi giorni di vacanza con Maria De Filippi ad Ansedonia: “La frase ‘non potrei vivere senza di lei’ oggi per me ha un senso…”, dice il conduttore. Nel loro buen retiro toscano il giornalista, che ...

Sara Affi Fella ci riprova - sogna il Grande Fratello Vip e fa una richiesta a Maria De Filippi : Sara Affi Fella ci riprova, sogna il Grande Fratello Vip e fa una richiesta a Maria De Filippi. L’ex tronista di Uomini e Donne a un anno di distanza dallo scandalo che le ha fatto perdere follower e credibilità, sembra aver ripreso in mano la sua vita, grazie al suo nuovo amore, e ora vorrebbe tornare in tv per riscattarsi. Sara Affi Fella dopo aver ingannato la redazione di Uomini e Donne, aver perso tutti i suoi follower ed essere ...

Amici Vip, Maria De Filippi condurrà la prima puntata e poi passerà il testimone a Michelle Hunziker In questi giorni si sta parlando molto di Amici Vip, il nuovo talent show, ispirato al celebre Amici, al quale prenderanno parte le celebrità italiane. Come si sa, la conduzione è andata alla showgirl svizzera Michelle Hunziker ma

Maria De Filippi ad Amici Vip : salta la conduzione della Hunziker? : Amici Vip 2019 anticipazioni: Maria De Filippi alla conduzione senza la Hunziker? La versione celebrity di Amici dovrebbe andare in onda da lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5, come pubblicato dai listini Publitalia. Come è noto da qualche settimana, lo show sarà condotto da Michelle Hunziker che, tuttavia, farà il suo debutto nel corso della prima puntata e non all’inizio della stessa. Secondo quanto riportato da TvBlog, la ...

Maurizio Costanzo vuota il sacco : “Maria De Filippi…”. Parole da lacrime : Maria De Filippi e il marito Maurizio Costanzo stanno trascorrendo ancora qualche giorno di relax ad Ansedonia in Toscana. Recentemente il giornalista ha rilasciato un’intervista per il magazine La Verità, parlando del suo passato ed anche di Maria De Filippi, la donna che praticamente le ha cambiato la vita. Tra due anni la coppia festeggerà un traguardo storico, ovvero le nozze d’argento. Da sempre molto curioso e attento alle novità, il ...

I retroscena di Blogo : Gli Amici vip di Canale 5 con Maria De Filippi alla prima : Manca poco più di un mese dalla partenza della prima edizione di Amici vip, la costola del più celebre talent show della televisione, che dovrebbe appunto partire entro la fine del mese di settembre, per 6 puntate su Canale 5.Come già noto alla conduzione di questo programma ci sarà Michelle Hunziker e proprio in questi giorni si sta iniziando a lavorare per scrivere le basi di questo nuovo programma prodotto dalla Fascino di Maria De ...

Sara Affi Fella sogna il GF Vip e chiede : 'Vorrei rivedere Maria De Filippi per scusarmi' : Sara Affi Fella ha le idee molto chiare: a poco più di un anno dal polverone mediatico che si è sollevato intorno a lei in seguito al comportamento scorretto tenuto quando era una tronista di Uomini e Donne, la ragazza ha rilasciato un'intervista molto interessante al settimanale Nuovo Tv. La giovane ha rivelato che le piacerebbe rivedere Maria De Filippi per scusarsi con lei, aggiungendo anche che il suo sogno è quello di poter entrare nella ...

Uomini e Donne: Sara Affi Fella fa un appello a Maria De Filippi Ad un anno dallo scandalo che l'ha travolta a Uomini e Donne Sara Affi Fella è una persona nuova. L'ex tronista è pentita di quello che ha fatto e ha ricominciato una nuova vita accanto a Francesco Fedato, calciatore del Foggia in

Maria De Filippi - Sara Affi Fella pentita : “Vorrei chiederle scusa” : Sara Affi Fella di Uomini e Donne: in che rapporti è con Maria De Filippi Sara Affi Fella rimarrà nella storia di Uomini e Donne come la tronista che ha preso in giro non solo la redazione del programma, ma anche Maria De Filippi e il suo pubblico. Dal momento dello scandalo che l’ha vista protagonista, di tempo ne è passato e l’ex tronista è pronta a chiedere scusa. Recentemente intervistata da Nuovo Tv, l’ex fidanzata di ...

Uomini e Donne tronisti : Maria De Filippi chiama Giulio Raselli? : Giulio Raselli tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi? Dal prossimo 16 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione di Uomini e Donne, il fortunato dating sentimentale condotto da Maria De Filippi che ha chiuso la scorsa stagione in rialzo rispetto alla precedente, pari al 22,04% di share e 2.801.000 telespettatori. Sono tanti i rumors che circolano in rete su coloro che siederanno sul trono alla ricerca dell’amore. Secondo le ...

“Gabriele si è fidanzato!”. Chi è la nuora di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo : Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un grande amore in comune, quello per Gabriele, il figlio che hanno adottato nel 2004. Il rapporto con i genitori è fortissimo e il giovane, che oggi è un uomo, da qualche tempo è entrato nell’azienda di famiglia. Il giovane lavora alla Fascino, la casa di produzione creata da Maria De Filippi e da Maurizio Costanzo, ed è stato assunto nella redazione di “Uomini e Donne”. Gabriele lavora dietro le ...

Maria De Filippi parla della fidanzata del figlio : "L'ho vista una volta sola" : Da settembre Maria De Filippi tornerà a spadroneggiare su Canale 5 tra Tù Sì Que Vales e Uomini e Donne - in attesa di capire quale sarà il suo ruolo in Amici Vip - ma nonostante i mille impegni pare che la conduttrice abbia delle abitudini ben delineate.Ecco cosa ha detto al settimanale Di Più: “Qualunque cosa faccia al pomeriggio, torno ogni sera verso le 19, ceno con Maurizio (Costanzo) e sto con lui per il resto della serata. Non stiamo ...