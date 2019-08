Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019)(Pescara): mancano ormai poche ore all'ufficialità ma sembra che l'evento dello scorso 17 agosto a(Chieti) debba essereto il prossimo 7 settembre a(Pescara). La comunicazione è giunta da Trident, organizzatore del, ma anche dallo stesso artista che nelle scorse ore ha invitato i fan ad attendere comunicazioni ufficiali a proposito del recupero della tappa.Mancano gli ultimi dettagli e le ultime disposizioni ma sembra che la data sia in via di conferma. Chi non potesse invece partecipare, potrà utilizzare il biglietto del concerto diper la data del 21 settembre all'aeroporto di Milano Linate.Ildiinizialmente in programma per il 17 agosto migra quindi a(Pescara). La nuova data è quella del 7 settembre, una settimana dopo l'ultimo evento in programma spiaggia e ...

starradioit : RT @OptiMagazine: Jovanotti a Montesilvano recupera il Jova Beach Party di Vasto - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Jovanotti a Montesilvano recupera il Jova Beach Party di Vasto - OptiMagazine : Jovanotti a Montesilvano recupera il Jova Beach Party di Vasto -