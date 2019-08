Andrea Zamperoni scomparso a New York | nessuna notizia dello chef italiano del Cipriani

Fonte : today

(Di giovedì 22 agosto 2019) A denunciare la scomparsa sono stati i colleghi, allarmati quando non lo hanno visto arrivare a lavoro lunedì., 33...

repubblica : ?? Andrea Zamperoni scomparso a New York: è il capo chef di Cipriani Dolci - AcerboLivio : Scomparso a New York Andrea Zamperoni, capo chef del ristorante Cipriani Dolci - adrianobusolin : RT @Mey86147596: Non è Rubio? Chef italiano scomparso a New York -