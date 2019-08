Spiderman non sarà più nei film del Marvel Cinematic Universe

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Niccolò Sandroninon farà più parte deidel: la Sony e lanon hanno trovato un nuovo accordo Alla finee Sony hanno litigato ene subisce le conseguenze. L’accordo fino ad oggi in essere tra la Sony e lagarantiva una coesistenza dei due colossi nella gestione delle avventure dial cinema. Questo accordo ha consentito adi essere presente all’interno deidel. Il supereroe ha così ricoperto un ruolo importante nei nuovi cinecomics, fin dalla sua breve comparsa in Captain America: Civil War. Da lì in poi il suo coinvolgimento è stato in crescendo, soprattutto grazie al legame con Tony Stark/Iron Man, come si è potuto vedere nel primostand-alone: Homecoming e poi in Far From Home, ma anche nei due ultimisugli Avengers, Infinity War e ...

