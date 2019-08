Lozano al Napoli | è fatta Come e dove gioca il Chucky | ' folla' con Insigne e Younes

Cucchi : “Credo che in troppi stiano sottovalutando il colpo messo a segno dal Napoli con Lozano” : Lozano è finalmente un giocatore del Napoli, eppure è impressione di molti che l’ultimo colpo messo a segno da De Laurentiis non abbi avuto l’eco e il riconoscimento che il valore del calciatore merita. Anche Riccardo Cucchi, storica voce di RadioRai, ha commentato in tal senso sui social “Credo che in troppi stiano sottovalutando il colpo messo a segno dal Napoli con Lozano” L'articolo Cucchi: “Credo che in troppi ...

Retroscena Lozano – Monfrecola : “Lo segnalai al Napoli due anni fa” : Il procuratore ed esperto di calcio messicano Francesco Monfrecola è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: svelato un Retroscena su Lozano Francesco Monfrecola nutre dei dubbi sulla posizione in campo di Lozano e svela un Retroscena. 4-4-2? “Lozano ha sempre giocato sulle fasce finora, a destra ma anche a sinistra. Non lo vedo come punta e neanche come trequartista. Sono perplesso sulla sua collocazione, se Ancelotti farà il ...

Le statistiche confermano - Lozano è il killer che mancava al Napoli : statistiche Lozano – Il sito specializzato WhoScored ha pubblicato un curioso dato statistico sul nuovo attaccante del Napoli Hirving Lozano statistiche Lozano – Tramite Twitter, WhoScored ha annunciato che a partire dall’inizio del campionato 2017/2018, rispetto a Lozano, solo 3 calciatori hanno trasformato più chiare azioni da gol. Il tweet Hirving Lozano: Since the start of the 2017/18 Eredivisie season, only three ...

Bellinazzo : con Lozano il Napoli si apre la strada al mercato messicano : Al di là dell’incredibile peso tecnico tattico che il neo acquisto del Napoli potrà avere per la squadra, cè un altro aspetto molto importante da considerare, quello strettamente legato al marketing. Lo fa notare il giornalista del Sole24Ore Marco Bellinazzo sul suo account Twitter. Con l’arrivo in azzurro di Lozano il club di De Laurentiis si apre la strada al mercato messicano, un mercato incredibilmente passionale che potrebbe ...

Di Marzio : il mercato del Napoli non finisce con Lozano : Chucky Lozano, 24 anni, è arrivato a Roma,. Domani sarà sottoposto a visite mediche. Dice Gianluca Di Marzio: «guadagnerà 4 milioni netti, è l’acquisto più oneroso della storia del club: 38 milioni di euro più 4 di più bonus. Non vuol dire che Milik partirà, il polacco resta. E, soprattutto, non finisce qui il mercato offensivo del Napoli. In attesa di un’apertura di Icardi che non arriva mai, il Napoli continua a tenere vivi i ...

Lozano Napoli – Emergono i dettagli dell’affare - maxi clausola per il messicano : clausola Lozano – Oggi è il giorno in cui è previsto l’arrivo di Hirving Lozano a Napoli, domani visite mediche e firma. Si tratta per la clausola da inserire nel contratto. clausola Lozano – Stando a quanto riportato dalla redazione di SkySport, Adl sarebbe riuscito a chiudere l’operazione con il PSV per una cifra leggermente inferiore a quella della clausola che legava “Chucky” agli olandesi. Il ...