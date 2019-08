Una Vitatrame dal 26 al 31 agosto | Arturo decide di operarsi

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Torna lo spazio dedicato a Una Vita, lo sceneggiato iberico che narra le vicende appassionanti di alcune famiglie altolocate all'interno di un palazzo signorile della Madrid del diciannovesimo secolo. Nelle puntate in programma da lunedì 26 a sabato 31su Canale 5, Ursula Dicenta verrà internata in manicomio, mentreValverde si farà convincere da Silvia a sottoporsi a un intervento per risolvere i problemi alla vista. Una Vita: l'arrivo di Koval Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate trasmesse da lunedì 26 a sabato 31su Canale 5, rivelano checonfesserà ai vicini che sta perdendo la vista, mentre Silvia racconterà a Felipe di aver trovato un luminare in grado di curarlo. Peña, invece, è convinto di essere condannato a morte, intanto Flora lo consola durante la sua visita in prigione. La Barbosa, a questo punto, chiederà all'Alvarez Hermoso di ...