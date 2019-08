Salvini | idee chiare | ascoltiamo e valutiamo

Olimpiadi invernali 2026 - Renzi ne ha per tutti : “Salvini non ha idee - va a convenienza. E sul M5S…” : L’ex premier ha attaccato duramente Salvini e il Movimento 5 Stelle, salvo poi applaudire l’operato di Giovanni Malagò Ieri è stato il momento della soddisfazione e del trionfo, oggi quello delle polemiche e delle frecciatine, per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. La politica sa bene come utilizzare a proprio vantaggio l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026, sfruttando ...