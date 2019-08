Pro14 Rugby | il Calendario 2019-2020 | le date di tutte le giornate | il programma e le

Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) Confermata la formula anche per la prossima stagione per ildi, che inizierà più tardi rispetto alle scorse stagioni, il 27 settembre, in concomitanza con la Coppa del Mondo di, e vedrà terminare la stagione regolare il 29 maggio, mentre ledella post season non sono state ancora comunicate. Come al solito tre i derby tra le due franchigie italiane, Benetton e Zebre, con i primi due nel periodo natalizio, come da tradizione, ed il terzo nella 21ma ed ultima giornata della regular season, a fine maggio. Di seguito i calendari completi di Benetton e Zebre. Segui ildiin diretta streaming su DAZN PRIMA GIORNATAVenerdì 27 settembre ore 19:05 Toyota Cheetahs v Glasgow Warriors Venerdì 27 settembre ore 20:35 Ulsterv OspreysSabato 28 settembre ore 16:00 Munsterv Dragons Sabato 28 settembre ore 16:00 Isuzu ...