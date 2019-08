Crisi governo | Renzi | “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti Nessuno

Crisi di governo - la scaletta degli appuntamenti di oggi : oggi è senza dubbio la giornata decisiva per la Crisi di governo. Alle ore 14.30 ci sarà la conferenza dei capigruppo, poi per le ore 15 sono in programma le...

Crisi - Gregorio De Falco : “Nuovo governo? Meglio senza Salvini” : “Con Salvini o senza? Meglio senza” così risponde l’ex m5s Gregorio De Falco intercettato prima delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. E ai giornalisti che gli chiedono sul dispiacere dell’addio di Giuseppe Conte come capo del governo, il senatore ex grillino e oggi al gruppo misto risponde: “Le questioni umane non hanno a che fare con la politica”. L'articolo Crisi, Gregorio De Falco: ...

Governo - Conte al Senato : le ultime notizie sulla Crisi in diretta : L'ipotesi di un Governo giallorosso, le scelte di Salvini e le parole di Conte in Senato. Il premier forte dell'appoggio del...

Crisi - Tajani (FI) : “Governo al capolinea. Meglio fosse successo qualche mese fa - ora al voto” : “Il governo è al capolinea. Era Meglio se fosse finito qualche mese fa, visto che è nato da un accordo contro natura”. Lo dice Antonio Tajani di Fi. “Vedremo quello che Conte dirà oggi in Senato. Noi abbiamo la massima fiducia nel presidente Mattarella. Siamo per l’unità del centrodestra e riteniamo che la cosa migliore da fare sia ridare la parola agli italiani”, sottolinea. L'articolo Crisi, Tajani (FI): “Governo ...

Crisi di governo - Prodi tornerà alla festa dell’Unità di Bologna dopo 11 anni. E precisa : “Coalizione Orsola non prevede la destra” : Due giorni dopo aver proposto una coalizione Orsola per risolvere la Crisi di governo, Romano Prodi è costretto a intervenire di nuovo nel dibattito politico. E lo fa per una precisazione: la sua proposta non prevede l’adesione delle destre. “Sta circolando, diffusa anche da importanti quotidiani nazionali, l’opinione secondo cui ‘Orsola‘, versione italiana del patto che è all’origine dell’elezione dell’attuale presidente ...

Crisi di governo - Candiani : “Lega-M5s? Siamo a metà estate - figuriamoci se è finito tutto…” : “Se è finito tutto con il M5s? Siamo a metà dell’estate, figuriamoci se è finito tutto”. Lo ha detto il senatore della Lega, Stefano Candiani, prima della riunione del suo partito nel giorno del discorso in Senato del premier Giuseppe Conte L'articolo Crisi di governo, Candiani: “Lega-M5s? Siamo a metà estate, figuriamoci se è finito tutto…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maratona Mentana come i Mondiali : maxi-schermo per seguire lo speciale Crisi di governo a Bari : Un maxi-schermo allestito per l’occasione e “Maratona Mentana” sulla crisi di governo che diventa come i Mondiali di calcio. A Bari un gruppo di studenti universitari frequentatori dell’aula studio del palazzo ex Poste in piazza Cesare Battisti hanno deciso di organizzare la visione collettiva dello speciale di La7 in programma per martedì 20 agosto alle 14.15, in occasione del dibattito parlamentare al quale ...

Crisi di governo - Salvini se ne frega dell’educazione civica obbligatoria a scuola : slitta al 2020 : La Crisi di governo ha avuto un primo effetto concreto: l'educazione civica obbligatoria, che doveva partire nelle scuole già da quest'anno scolastico, è rimandata a settembre 2020. Il ministro degli Interni Salvini ne aveva fatto un cavallo di battaglia, ma la legge doveva essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 16 agosto.Continua a leggere

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5s-Pd. Se si arriva alla Crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

Crisi di governo - l'ultimo pressing di Di Maio ma Conte va verso le dimissioni : Le sorprese, tantomeno con i giallo-verdi, non sono mai da escludere. Ma a meno di un clamoroso colpo di scena, questa sera dopo il dibattito in Senato, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per...

Crisi di governo - timori - veti e sospetti incrociati : frena la trattativa 5Stelle-dem : Nulla è mai sicuro nella Crisi giallo-verde. La giornata di domenica si era chiusa con Beppe Grillo che aveva ucciso Matteo Salvini, chiedendo a Nicola Zingaretti di fare la prima mossa per un...

Crisi di governo - Salvini prova a ricucire : «Ma se vogliono rompere è guerra senza quartiere» : «Mani libere». Le prossime mosse della Lega le deciderà Conte. Ovvero dipenderà tutto da quello che dirà. Qualora il presidente del Consiglio dovesse attaccare a...

Crisi di governo - Massimiliano Romeo : «Un bis giallo-verde? Mai dire mai. Se vanno con Renzi è un tradimento» : Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, oggi cadrà il governo? «Vediamo in aula cosa dirà il presidente Conte e, in base a quello che dirà il premier, ci...

Bari - la Crisi di governo come una partita : maxischermo per seguire maratona Mentana : L'appuntamento degli studenti è alle 14.15 nell'aula studio del palazzo ex Poste. "Siamo qui ogni giorno anche in estate e abbiamo deciso di seguire il dibattito sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte"