Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 12 | 10

(Di lunedì 19 agosto 2019)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a via la settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato il MoVimento 5 Stelle ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta la riconciliazione con Salvini Di Maio affrontare i gruppi parlamentari del Movimento per illustrare le prossime strategie Salvini che ieri aveva definito una truppa il possibile governo Movimento 5 Stelle PD torna all’attacco le emergenze Chiara ci sono decine di parlamentari renziani che hanno il terrore di andare al voto nel PD restano le divisioni sul percorso da intraprendere il capogruppo al Senato Marcucci pensa un patto di legislatura con i 5 Stelle non è un errore aver aperto un nuovo governo prima dell’inizio della Cri ti dà Forza Italia permetta proprio non governo dei ...

SkyTG24 : ?? #OpenArms: 'Esigiamo che si compia ciò che è stato detto dal tribunale amministrativo, che si rispettino le vite… - SkyTG24 : #OpenArms, #Salvini: mio malgrado, autorizzo lo sbarco dei minori, è una scelta del premier - SkyTG24 : #OpenArms, La Spagna ha offerto il porto di Algeciras per far attraccare la nave, ma per la ong 'sette giorni di n… -