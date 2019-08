Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Un piccolo colpo di scena, quello che dobbiamo riscontrare19per quanto riguarda la solita questione a distanza tra. Proprio quando ormai sembrava tutto risolto tra le parti in causa che ci hanno fatto vivere un'estate molto calda, come riportato la scorsa settimana sulle nostre pagine, occorre portare alla vostra attenzione un nuovo aggiornamento. Difficile dire se la presa di posizione del presidente degli Stati Uniti avràsu scala globale, ma adla situazione generale appare un pochino più complessa. La questione è stata analizzata da una fonte autorevole come Reuters, considerando il fatto che, a detta di, in questo momento sembra molto più probabile che non si facciano altri affari con. Il motivo è lo stesso di sempre, almeno stando alla sua ultima uscita, in quanto a detta del presidente USA il colosso cinese ancora...

OptiMagazine : Trump e la doccia fredda per Huawei oggi 19 agosto: effetti per i prossimi aggiornamenti software? - TeodCamilli : Greta va negli USA.Perche´ Trump concede il visto ad una destabilizzatrice minorenne?Poi, viaggio in barca senza do… -