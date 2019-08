Tendenze moda Autunno-inverno 2019 | Il teorema del rombo

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 19 agosto 2019)AI/20: ArgyleY/ProjectVictoria BeckhamMolly GoddardMargareth HowellPreen by Thornton BregazziGucciPringle of ScotlandGypsy SportBlumarineAshley WilliamsPensavamo di poterli beatamente stivare nel dimenticatoio. E, invece, ai maglioni a rombi che fanno tanto college e che tutti abbiamo indossato almeno una volta, sentendoci così irresistibilmente (almeno ci pareva di essere irresistibili) preppy, l’indomita Victoria Beckham ha regalato una seconda vita. I diamanti Argyle tornano a essere cool, grazie alla passerella dell’ex posh Spice, ma non solo. LEGGI ANCHETutte le sfilate AI/20 Rombi e losanghe colorate fanno capolino tanto in versione ortodossa e classica, come per «Vic», quanto rivisti e corretti in chiave avant-garde, da brand come Y/Project e Molly Goddard, che scompongono il classico pattern per poi ricomporlo secondo un estro tutto nuovo. Insomma: ...

