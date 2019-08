Pebble Beach | al Concorso D’Eleganza vince una Bentley Sports Tourer 8 litri del 1931

Lamborghini Aventador e Huracán - Due serie speciali debuttano a Pebble Beach : A Pebble Beach, oltre alla Aventador S by Skyler Grey, la Lamborghini ha svelato anche due nuove serie speciali, le Aventador SVJ 63 Roadster e Huracán EVO GT Celebration. Queste due versioni evolvono l'estetica di modelli già presenti in gamma proponendo finiture esclusive pensate per accontentare le richieste dei collezionisti più esigenti. Tra le vetture esposte in California è presente anche una Urus nella nuova tinta Arancio Borealis a ...

Bugatti - La Centodieci debutta a Pebble Beach : Centodieci anni di storia da festeggiare in grande stile. Centodieci come quella EB110 che negli anni '90 segnò lo sfortunato capitolo italiano della Bugatti: un numero che ora viene "riabilitato" dalla Casa francese del gruppo Volkswagen attraverso un vero e proprio omaggio al proprio passato. Stiamo parlando della Bugatti Centodieci, una nuova hypercar in serie limitata svelata a Pebble Beach, in California. Sarà costruita in soli ...

McLAREN Automotive will debut the new McLAREN GT by MSO – featuring personalisation options available through McLAREN Special Operations – on the Concept Car Lawn at the Pebble Beach Concours d'Elegance on Sunday, August 18th. The McLAREN GT reimagines the spirit of traditional Grand Touring, offering the engaging drive McLAREN is known for, as well

McLaren GT - Una versione firmata MSO per Pebble Beach : A Pebble Beach vanno in scena le personalizzazioni della McLaren GT, l'ultima due posti di Woking, caratterizzata da prestazioni da supercar ma più sfruttabile nella vita quotidiana e nei viaggi con i suoi 570 litri complessivi di capacità di carico. L'esemplare che le mette in mostra arriva direttamente dal braccio MSO (McLaren special Operations) della Casa inglese, specializzato nel soddisfare le richieste dei clienti più esigenti.Giochi ...

Per la 59° edizione del Concours d'Elegance di Pebble Beach, che si svolgerà domenica 18 agosto, solo cinque Lamborghini Miura sono state ammesse in una categoria dedicata esclusivamente a questo storico modello, rendendo omaggio alla GT più iconica degli anni 60. Inaugurato nel 1950, il Concours è uno dei più rinomati eventi dedicati alle auto

