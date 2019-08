MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Silverstone : Tra due settimane il Circus del Motomondiale tornata in scena a Silverstone (Gran Bretagna), sede del GP di Gran Bretagna 2019. Sul tracciato britannico ci godremo un Grande spettacolo su una delle piste più spettacolari presenti in calendario. L’osservato speciale sarà sempre lui, Marc Marquez, dominatore assoluto della MotoGP. Nella classe regina lo spagnolo sta recitando il ruolo del Cannibale, deciso a far suo anche questo ...

MotoGP - dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv e in streaming : Il Motomondiale prosegue a ritmo incessante e fa tappa alRed Bull Ring, in Austria, circuito che, almeno sulla carta, in virtù dei precedenti, sembra essere favorevole alla Ducati. Marc Marquez è sempre però più in testa alla classifica e punta a centrare il prima possibile la sua prima vittoria qui, magari già da domani. La […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio ...

MotoGP – Valentino Rossi fenomeno anche… nel virtuale : 200 vittorie a Gran Turismo celebrate con la fidanzata sui social! [FOTO] : Valentino Rossi taglia il traguardo delle 200 vittorie al videogioco Gran Turismo e posta la foto su Instagram: il Dottore si diverte ed esulta mentre Francesca Sofia Novello veste i panni di ‘fotografa’ Gara conclusa, vittoria e troeo in mano per Valentino Rossi. Tutto normale, un’immagine già vista e rivista diverse volte, se non fosse che il Dottore si è appena alzato da una macchina… virtuale! Quando non corre ...

MotoGP - grandi aspettative per Petrucci in Austria : “ci giocheremo il podio - ma non partiamo favoriti” : Il ternano è impaziente di scendere in pista al Red Bull Ring, dove l’obiettivo sarà senza dubbio il podio Un week-end non proprio da ricordare per Danilo Petrucci quello di Brno, una gara iniziata e finita in salita per il ternano della Ducati, riuscito comunque a difendere il terzo posto nella classifica piloti dall’assalto di Rins. AFP/LaPresse In Austria, Petrux si presenta con l’obiettivo di salire per la prima volta ...

VIDEO Jack Miller MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Un risultato di grande valore - merito del lavoro del team” : Rischia e piace per il suo stile l’australiano Jack Miller, terzo nel GP della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. La sui guida in sella alla Ducati Pramac attira l’attenzione degli appassionati e alla fine la spunta nel confronto con la Suzuki di Alex Rins. Qualcuno era in attesa del suo errore ma stavolta la Rossa l’ha portata al traguardo ed è un podio prestigioso. Di seguito le impressioni nel post ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito Tomas Masaryk di Brno. Per Marquez è la sesta vittoria nelle dieci gare corse finora nel Motomondiale, la seconda consecutiva

MotoGP - si spengono i semafori in Repubblica Ceca : la partenza del Gran Premio di Brno [VIDEO] : Condizioni particolari a Brno, dove la pioggia caduta pochi minuti prima della gara hanno determinato un ritardo della partenza semafori che si spengono e Gran Premio di Brno che può cominciare, con il carico di emozioni e adrenalina che ne consegue. La pioggia arrivata poco prima della gara aumenta lo spettacolo, rendendo più complicate le cose per i piloti in pista, costretti a valutare al meglio ogni traiettoria per evitare rovinose ...

MotoGP - il Gran Premio della Repubblica Ceca in diretta TV : La prima gara di MotoGP dopo la sosta estiva si corre oggi pomeriggio a Brno: le informazioni e i link per seguirla in diretta

MotoGP - fissata la data del rientro in gara di Jorge Lorenzo : appuntamento al GP di Gran Bretagna : Oggi è stata ufficialmente fissata la data del rientro in gara di Jorge Lorenzo, l’appuntamento è per il GP di Gran Bretagna che andrà in scena a Silverstone nel weekend del 23-25 agosto. Il centauro della Honda aveva riportato la frattura delle vertebre T6 e T8 cadendo durante le prove libere del GP d’Olanda lo scorso 30 giugno, la botta subita ad Assen costringerà lo spagnolo a saltare anche agli appuntamenti in Repubblica Ceca (4 ...

MotoGP - la Grand Prix Commission tarpa le ali ai team : brutte notizie soprattutto per la Ducati : La Federazione internazionale ha diramato un comunicato con cui ha reso noto un giro di vite che la Grand Prix Commission farà nel settore aerodinamico, colpendo quei team finora riusciti a piegare a proprio favore il regolamento A partire dalla prossima stagione, i team di MotoGp avranno meno spazio per le proprie idee, dovendo rispettare per filo e per segno i regolamenti senza proprie interpretazioni. AFP/LaPresse Niente più cucchiaio ...

MotoGP - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito del Sachsenring. Marquez è partito in pole position ed è rimasto in testa alla gara per tutti i trenta giri percorsi, ottenendo la

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è

Danilo Petrucci MotoGP - GP Germania 2019 : “Il rinnovo con Ducati era un obiettivo - ho una grande opportunità” : Danilo Petrucci è l’uomo del giorno per quanto riguarda la MotoGP, il centauro ternano ha rinnovato il contratto con Ducati e dunque proseguirà la propria avventura con la scuderia di Borgo Panigale anche per il prossimo anno. L’alfiere della Rossa ha vinto al Mugello ma settimana scorsa ha faticato ad Assen dove si è dovuto accontentare del sesto posto, un risultato da riscattare già al Sachsenring dove nel weekend andrà in scena il ...