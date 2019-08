In India vivere con la persona amata ha un costo | 71 pecore

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2019) Dall’ci giunge una storia di amore e abigeato. Una signora dell’Uttar Pradesh, pare, ha mollato il marito per l’amante e i tre, molto civilmente, si sono rivolti in tribunale per dirimere il contenzioso. Il giudice ha stabilito che il nuovo uomo dovrà risarcire quello vecchio con metà del prop

ilfoglio_it : Dall’India ci giunge una storia di amore e abigeato. 'Bandiera Bianca', la rubrica di @AntonioGurrado - Cristin40577276 : Migliaia di volontari hanno impiegato più di due anni per ripulire questa spiaggia in India. 20 anni dopo ci sono… - AngeloTani : ?? L’India non è un Paese per donne! (cc @IndiaToday) La decisione è stata presa dal consiglio del villaggio di Go… -