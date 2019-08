Governo Pd-M5s-LeU? Grasso | Nessuno scandalo | io ci starei certamente

Massimiliano Romeo (Lega) : "Se M5S e Renzi fanno un Governo - saliamo al 60%" : “Per noi non esistono altre maggioranze: un Governo che metta insieme Renzi e il M5S sarebbe clamoroso. Se Conte dovesse dimettersi si aprirebbero le consultazioni la parola passerebbe al Presidente della Repubblica”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama in un’intervista a Il Messaggero. In ogni caso la Lega non teme di finire all’opposizione comunque anche fosse, “se dovessi fare ...

Pietro Grasso mendica una poltrona : "Per il Governo M5s-Pd ci sono pure io" : Pietro Grasso ha riconquistato le luci della ribalta e adesso non le molla più. L'ex presidente del Senato è tra i più attivi sostenitori del patto tra M5S, Pd e LeU. Ieri 19 agosto l'ex seconda carica dello Stato ha fatto un salto ulteriore, candidando se stesso per il possibile, futuro esecutivo "

Trattativa M5s-Pd - occhi puntati su Renzi. Zingaretti - Governo forte o voto : Mentre le voci che vogliono la Trattativa tra M5s e Pd per il nuovo esecutivo giallorosso piu' che avviata si moltiplicano, dal quartier generale del Nazareno Nicola Zingaretti non cede e ribadisce la linea ufficiale del partito. Ieri e' stato costretto a farlo per ben due volte: una al mattino e una a meta' pomeriggio quando i rumors erano arrivati alla conclusione che, dopo gli Stati generali grillini di Marina di Bibbona, le parti in causa ...

M5S e nuovo Governo - i due fronti aperti. E spunta l’idea «senza Salvini» : Va avanti il negoziato tra gli ambasciatori di M5S e democratici. Ma Di Maio non chiude la porta all’ex alleato: l’ipotesi di offrire un asse con lui fuori dai ministeri

Governo : in assemblea M5S c’è chi chiede di allargare team gestione crisi (2) : (AdnKronos) – Qualcuno, apprende l’Adnkronos, avrebbe suggerito la possibilità di eleggere 2 rappresentanti (uno per Camera) da affiancare agli attuali capigruppo. Idea accolta con una certa freddezza da Di Maio. “Non si tratta di mancanza di fiducia – avrebbe poi obiettato il senatore Alberto Airola – ma di partecipazione”. Alla fine, secondo quanto viene riferito, si sarebbe deciso per un maggiore ...

Crisi di Governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Governo : Zingaretti frena su trattativa - reunion Lega-M5S non esclusa/Adnkronos : Roma, 19 ago. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – Da quando Nicola Zingaretti è segretario del Pd, lo schema del ‘un passo alla volta’ è diventato familiare a chi segue le vicende dem. E anche stavolta, Zingaretti sembra non tradire la consuetudine e mentre fonti parlamentari renziane parlano di trattative avanzate con i 5 Stelle, fanno già i nomi di possibili ministri e ragionano sull’identikit del futuro premier, ...

Governo : Zingaretti frena su trattativa - reunion Lega-M5S non esclusa/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ai piani alti del Nazareno non è passato inosservato un passaggio dell’intervista di Renzi al Il Giornale quando dice: “è il grande rischio di questa operazione: sarà la sinistra a costituzionalizzare M5s o M5s a grillizzare la sinistra? Dal giorno dopo, la questione nel Pd sarà questa”. Un passaggio che è stato letto dal Nazareno (e da Carlo Calenda sui social) come l’ammissione di essere pronto ...

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - Governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Governo : Sereni - ‘se accordo con M5S discontinuità su nomi e programmi’ (3) : (AdnKronos) – Fino a che punto il Pd può spingersi per arrivare a un potenziale accordo con i 5 stelle? Ci sono paletti invalicabili di discontinuità ad esempio su un eventuale Conte bis o un ruolo di Governo per Di Maio? “Non si è ancora aperta la crisi e dunque -risponde Sereni- è del tutto improprio fare scenari e addirittura ipotizzare dei ruoli. Personalmente penso che, se si verificassero le condizioni per un Governo di ...

Governo : Sereni - ‘se accordo con M5S discontinuità su nomi e programmi’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – O un Governo di legislatura ‘serio’ o il voto. E per essere ‘serio’, un eventuale accordo con i 5 Stelle dovrà necessariamente passare per una “discontinuità nei programmi e anche nelle persone”. Marina Sereni, esponente di Areadem di Dario Franceschini e responsabile Enti locali della segreteria di Nicola Zingaretti, risponde così ...

Governo : Sereni - ‘se accordo con M5S discontinuità su nomi e programmi’ (2) : (AdnKronos) – Secondo lei, un eventuale Governo Pd-M5S dovrebbe coinvolgere tutte le anime del Pd, intendo anche Renzi o Boschi? “L’unità del Partito Democratico attorno al suo segretario Zingaretti è la precondizione essenziale per poter gestire efficacemente questa fase. Senza il Pd non c’è nessuna possibilità di contrastare la destra becera e sovranista che Salvini incarna in Italia e in Europa. Mercoledì, dopo ...

Governo ultime notizie : maggioranza Pd-M5S - il piano secondo Prodi : Governo ultime notizie: maggioranza Pd-M5S, il piano secondo Prodi Si entra nel vivo di questa anomala stagione politica (estiva). Giuseppe Conte è pronto a difendere il suolo ruolo innanzi al Parlamento. La Lega proporrà di sfiduciare il primo ministro ma sembra che i numeri non tornino, grazie all’avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Da ambo i lati, personalità di spicco hanno proposto la formazione di una ...