Gazzetta | Il Napoli vuole blindare Fabian Respinte offerte di Inter | Real e Atletico

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2019) Uno dei giocatori su cui punterà Ancelotti nella stagione che sta per iniziare è sicuramenteRuiz. Illo considera incedibile. Ha detto no allearrivate daMadrid. Florentino Perez aveva offerto più di 50 milioni di euro. Non sono bastati. Né De Laurentiis né Giuntoli hanno mai pensato di prendere in considerazione le avances, scrive ladello Sport.è legato alper contratto fino a giugno 2023, ma il club intende proporgli il prolungamento. Lo spagnolo si appresta a vivere la stagione della consacrazione. E cambierà anche la sua posizione in campo. “L’allenatore opterà per il 4-2-3-1, mettendo da parte il 4-4-2, il modulo che ha caratterizzato l’a stagione scorsa, doveRuiz ha agito dano sinistro e, in alcune partite, anche da esterno mancino e da regista dinanzi alla difesa. Con il centrocampo a ...

