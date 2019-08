Dwayne Johnson si è sposato | matrimonio segreto per The Rock

Dwayne Johnson ha sposato Lauren Hashian : Campione d'incassi in sala con Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Dwayne Johnson ha sposato nel fine settimana Lauren Hashian, da 12 anni al suo fianco.Ad annunciare il lieto e improvviso evento lo stesso The Rock, via Instagram. Nozze segretissime andate in scena alle Hawaii, per Johnson, da anni tra gli attori più pagati di Hollywood. Per Dwayne è stato il 2° matrimonio, dopo quello fallito con la produttrice Dany Garcia, rimasta sua ...

Come abbinare i colori dei vestiti - la lezione di Dwayne Johnson : Sarà che trovare abiti che premiano la silhouette è sempre un problema per gli uomini tanto muscolosi, fatto sta che mediamente poi si impegnano poco anche su Come abbinare i colori dei vestiti. Ed è stato così e a lungo anche per Dwayne Johnson, di cui però va registrata una piacevole svolta. Durante la promozione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, l'attore ex uomo più sexy dell'anno, pare aver ...

«Fast and Furious - Hobbs e Shaw» - le auto di Dwayne Johnson e Jason Statham : Da oggi Fast and Furious - Hobbs e Shaw è in tutte le sale cinematografiche italiane. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo capitolo di quella che probabilmente è la saga globalmente più seguita degli ultimi anni. Così famosa che è stato possibile ricavarne uno spin-off, dove del cast originale praticamente non rimane più nessuno, a partire da Vin Diesel - Dominic Toretto. I protagonisti questa volta ...

Dwayne Johnson - l’attore di “Fast & Furious” e il suo rapporto con l’acqua : “Ne bevo 12 litri al giorno” : Dwayne “The Rock” Johnson beve 12 litri d’acqua al giorno. A rivelarlo è stato lo stesso attore di Fast & Furious che, come riporta Metro Uk, ha raccontato su Twitter di aver acquisito una quota di partecipazione nell’azienda produttrice dell’acqua di lusso norvegese Voss perché “l’idea di possedere una mia parte nell’industria dell’acqua mi ha sempre incuriosito dato che bevo 4 galloni di ...