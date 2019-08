Dal Brasile una bomba di mercato | la Juventus interessata a Neymar | i dettagli

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Brasile a caccia della doppietta a Luzhniki. TUTTE LE FINALI IN DIRETTA TV SU OA SPORT DalLE 13.35 : Sarà un lungo e spettacolare pomeriggio di Beach volley, tutto da seguire in DIRETTA Tv su SPORT2U, la web tv visibile su OA SPORT (in basso a destra da mobile o sotto gli articoli da desktop) quello che attende gli appassionati di Beach volley con le quattro FINALI del torneo 4 stelle di Mosca. Il Brasile vuole tornare padrone dopo un lungo periodo buio e si affida all'”usato sicuro” di Alison e Talita, due vecchi guerrieri delle ...

Psg - Maxwell torna in Brasile per difendersi Dalle accuse dell’ex moglie : Maxwell ha lasciato il ruolo di coordinatore sportivo di Psg per fare ritorno in Brasile, dove la sua ex moglie lo ha denunciato per aggressione. Lo scrive ‘Le Parisien’. Il 37enne, ex Inter, rivestiva la carica da quando si è ritirato dal calcio giocato nel 2017. Secondo il giornale francese, Maxwell non riusciva più a combinare le sue attività in Francia con la preparazione della sua difesa nel caso che lo coinvolge in ...

Brasile - trovato morto in carcere il boss che aveva tentato la fuga travestito Dalla figlia : Clauvino da Silva, boss brasiliano che nei giorni scorsi ha cercato di evadere da un carcere facendosi passare per la figlia 19enne, con tanto di parrucca e maschera in silicone, è stato trovato morto nella sua cella a Rio de Janeiro. Secondo fonti della Segreteria dell'amministrazione penitenziaria (Seap) di Rio, si sarebbe impiccato con un lenzuolo.Continua a leggere

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. A volte ritornano! Alison - Dalhausser e Lucena in semifinale. Canada contro Brasile per il titolo femminile : A volte ritornano! I grandi protagonisti dell’ultimo decennio del Beach volley mondiale sentono profumo di Olimpiadi e tornano a campeggiare in zona podio nei tornei più importanti. A Vienna nell’ultimo Major Series della stagione tornano in semifinale a sfidarsi per un posto nella finale i vecchi leoni statunitensi Lucena/Dalhausser e il campione di tutto dal 2015 al 2016 Alison in coppia con Alvaro Filho. I brasiliani avevano già ...

Amazzonia - Brasile : il direttore dell’inge dimesso Dall’incarico : Ricardo Galvao, direttore dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe) brasiliano, ha annunciato che verrà dimesso dall’incarico, dopo un incontro con il ministro della Scienza, Marcos Pontes, il cui dicastero coordina le attività dell’Inpe. “Le mie dichiarazioni riguardo alle parole del presidente (Jair Bolsonaro) hanno provocato delle tensioni, per cui sarò allontanato”, ha detto Galvao ai cronisti. ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile uno status diplomatico privilegiato riservato ai principali alleati fuori Dalla NATO : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile lo status diplomatico privilegiato di “major non-NATO ally” (MNNA), riservato ai principali paesi alleati che non fanno parte dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Oltre al Brasile lo possiedono

Brasile - rapina all’aeroporto di San Paolo : travestiti da agenti di polizia rubano 750kg d’oro Dal valore di 27 milioni di euro [FOTO e VIDEO] : Quattro persone pesantemente armate e travestite da agenti di polizia federale hanno rubato quasi 750kg di oro dal valore di circa 27 milioni di euro, nell’aeroporto internazionale di Guarulhos (San Paolo), il più grande del Paese. I quattro, armati di fucili di assalto, sono arrivati a bordo di due veicoli davanti a un magazzino e hanno prelevato l’oro che era stato appena caricato a bordo di un furgone portavalori, prendendo in ...

Cafù – Dal verdeoro del Brasile al rosso in banca. Proprietà in pignoramento : Stando a quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset il “pendolino” Cafù è sommerso dai debiti. Nel mirino la sua società. Cafù – L’ex campione giallorosso è al verde a causa della società di procuratori brasiliana gestita insieme alla moglie. “L’ex capitano della Selecao campione del mondo nel 2002, Cafu, è stato travolto da debiti milionari e recentemente avrebbe perso cinque Proprietà su ...

Clamorose novità Dal Brasile – Debiti milionari per Cafu : l’ex calciatore nei guai - i dettagli : Problemi per Cafu: Debiti milionari per l’ex calciatore brasiliano Si mette male per Cafu: l’ex capitano del Brasile, Campione del mondo nel 2002, è travolto da Debiti milionari. A renderlo noto è stato il quotidiano Folha de S. Paulo, che ha spiegato che l’ex calciatore recentemente avrebbe perso cinque proprietà su decisione di un tribunale brasiliano. Capi Penta International Player, società di procuratori sportivi di ...

Dal Brasile - il Napoli piomba su Everton! Via all’asta - il Grêmio fissa il prezzo… : Napoli su Everton La notizia di calciomercato che arriva dal Brasile e riportatata dal GloboEsporte.com riguarda l’interesse del Napoli su Everton Sousa Soarez talento brasiliano del Grêmio. Come rivela il portale verdeoro, sul classe ’96 c’è grande concorrenza composta da Manchester United, Bayern Monaco, PSG a cui si è aggiunto anche l’Atlético Madrid, oltre alla società partenopea. Gli spagnoli sarebbero ...

Forti piogge in Brasile : città invasa Dall’acqua - evacuate almeno 100 famiglie : In Brasile un centinaio di famiglie residenti a Coronel João Sá (Bahia) sono state evacuate dopo che la città ieri è stata invasa dall’acqua di una diga che si trova a Pedro Alexandre: lo riporta la stampa locale, secondo cui non risultano feriti o dispersi. La Protezione civile di Pedro Alexandre ieri aveva reso noto che la diga era crollata, ma nelle ultime ore il governo dello Stato ha invece precisato che si è trattato di ...

Tutti contro Messi - furia Dal Brasile : “il Barcellona e l’Argentina hanno avuto episodi a favore” : “E’ frustrante che un giocatore come Messi, con la sua qualita’, si lamenti per presunti torti subiti. Il Barcellona e l’Argentina hanno avuto spesso episodi a favore e lui non ha mai parlato di corruzione”. Sono le dichiarazioni del difensore del Brasile Marquinhos che ha attaccato Messi. “Messi ha perso e deve accettarlo, come abbiamo fatto noi brasiliani quando siamo stati eliminati dal Belgio al ...

Dani Alves all’Inter - Dal Brasile sono sicuri : c’è l’offerta : Dani Alves, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Serie A. In Brasile sono sicuri: l’Inter gli ha fatto un’offerta, il giocatore ci pensa.“powered by Goal”Dopo Diego Godin, l’Inter sogna un altro colpo grosso a parametro zero. Dal Brasile ne sono sicuri: i nerazzurri vorrebbero riportare in Italia Dani Alves.Secondo quanto riportato da ‘UOL’, l’ex terzino di Juventus, Barcellona e PSG, attualmente ...

Brasile-Argentina - Dani Alves sta Dalla parte di… Messi : “l’arbitro? Era più nervoso di noi che giocavamo” : Il giocatore del Brasile ha puntato il dito contro l’arbitraggio, lamentandosi anche lui come Messi della direzione di gara Non solo Lionel Messi e l’Argentina, anche il Brasile si è lamentato dell’arbitraggio del signor Zambrano, scelto dalla CONMEBOL per dirigere la semifinale di Copa America tra la Seleccion e i verdeoro. AFP/LaPresse Dopo le parole di fuoco della Pulce, anche Dani Alves ha puntato il dito contro il ...