Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il premier in carica si dimette. Anzi, no: la Lega vota a sorpla risoluzione M5S. Anzi, no: il Movimento non presenta alcuna risoluzione. Tre scenari possibili su quella che si preannuncia la lunga giornata di Palazzo Madama

fisco24_info : Crisi, resa dei conti in Senato: 3 ipotesi su cosa succederà domani: Il premier in carica si dimette. Anzi, no: la…