Per Calderoli sarebbe paradossale che due perdenti costituiscano un governo

Fonte : agi

(Di domenica 18 agosto 2019) "Se devo pensare a quello che è rimasto sul tavolo del contratto didirei che è traditore chi ha preso in giro gli alleati e il Paese. Penso alla riforma delle autonomie regionali, ma anche alla flat tax". Parola di Roberto, vicepresidente del Senato, esponente storico della Lega, a cui tutti, maggioranze attuali e passate, opposizioni di oggi e di ieri, riconoscono tre qualità: grande lavoratore, onestà intellettuale, grande conoscenza di regolamenti parlamentari e leggi elettorali. Sulla possibilità di una maggioranza giallo-rossa, con il Pd in soccorso ai 5 Stelle,nota parlando all'AGI: "che duealle elezioni possano costituire un. Oltretutto, le simulazioni che leggo sui giornali fanno vedere che viuna maggioranza risibile, possibile in Parlamento, ma assolutamente opposta alla ...

