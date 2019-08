Open Arms | Spagna offre accoglienza per i 107 migranti Salvini esulta | “Chi la dura la

Migranti : naufraghi si gettano da Open Arms in acqua - recuperati in due : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l’Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo. L'articolo Migranti: naufraghi si gettano da Open Arms in acqua, recuperati in due sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - la Spagna offre un suo porto sicuro : “Inconcepibile la risposta di Salvini - venite ad Algeciras” : La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

La Spagna offre un suo porto sicuro alla nave Open Arms ferma a Lampedusa : Il premier spagnolo ad interim, Pedro Sanchez, ha offerto il porto iberico di Algeciras per lo sbarco della nave Open Arms, ancora ferma davanti a Lampedusa con 107 migranti a bordo. Lo rende noto un comunicato del governo nel quale si spiega che la decisione di Madrid è stata dettata dalla situazione di emergenza a bordo, dove si trovano ancora 107 migranti, dopo due settimane di navigazione.

Migranti : Migranti : report ispezione sanitaria - tempi più lunghi per Open Arms : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Dopo il report dell'ispezione sanitaria eseguita ieri sera sulla nave Open Arms si allungano i tempi per una soluzione immediata. Come si apprende, dall'ispezione seguita dalla Squadra mobile, dalla Guardia costiera e da due medici della Sanità marittima, non sarebbero

