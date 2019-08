F1 | Mattia Binotto | “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo | Charles Leclerc sta

Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. Dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i piloti hanno avuto qualche chance, ma in un modo o nell’altro il gradino più alto del podio è risultato sempre un miraggio. Il team principal, da vero uomo squadra, difende i suoi alfieri e accentra sul team le colpe di questo filotto di corsesorrisi. “Sebastiannon è ancora stato in grado di vincere in questa stagione (in concomitanza con il Gran Premio del Belgio toccherà l’anno esattovittorie ...

