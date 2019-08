Cresce il rischio default in Argentina | si dimette il ministro del Tesoro

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019)il’ per l’e cade una testa importante. Si è dimesso ildel, Nicolas Dujovne, che sarà sostituito da Hernan Lacunza,dell’Economia per la provincia di Buenos Aires. In una lettera aperta, iluscente si è detto convinto che, “date le circostanze, vi sia bisogno di un significativo rinnovamento nell’azione economica del Governo”.Dujovne lo scorso anno aveva guidato i negoziati di salvataggio con il Fondo monetario internazionale, ha ricordato i progressi compiuti per la gestione del deficit e la riduzione della spesa pubblica, ma ha ammesso che “sono stati commessi errori”.L’incertezza politica, legata alla sconfitta subita dal presidente Mauricio Macri alle elezioni primarie, è costata al rating sovrano del Paese sudamericano un doppio ...

