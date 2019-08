Golf – D+D Real Czech Masters | Edoardo Molinari in corsa per il titolo

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019) Eurotour:inper ilnel D+D. A Praga l’azzurro è al terzo posto con due colpi di ritardo dal leader Thomas Pietersè sceso dal primo al terzo posto con 202 (66 66 70, -14), ma sarà inper ilnel giro finale del D+Dche si sta svolgendo sul percorso dell’AlbatrossResort (par 72) a Praga nella Repubblica Ceca, dove rende due colpi al nuovo leader con 200 (-16), il belga Thomas Pieters (67 67 66), e uno allo spagnolo Adri Arnaus, secondo con 201 (-15). Al 17° posto con 207 (68 68 71, -9) Andrea Pavan, campione in carica, e al 39° con 210 (71 68 71, -6) Renato Paratore.è affiancato dal cileno Hugo Leon e dagli svedesi Robert Karlsson e Rikard Karlberg, vincitore di un Open d’Italia (2015). Saranno inanche il sudafricano Erik Van Rooyen e il norvegese Kristoffer ...

viveremarche : Civitanova: Nella notte i Carabinieri ritirano due patenti per guida in stato d'ebrezza e fermano una Golf già sott… - viv_civitanova : Nella notte i Carabinieri ritirano due patenti per guida in stato d'ebrezza e fermano una Golf già sottoposta a fer… -