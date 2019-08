Estate | Coldiretti | Sagre e feste di paese per 8 italiani su 10 

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Più di ottosu dieci (81%) hanno scelto di partecipare quest’diche si concentrano nel periodo estivo lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della/Ixè nell’2019 che evidenzia l’apprezzamento crescente degliper leche fanno registrare un aumento del 3% nelle presenze rispetto allo scorso anno. “Si tratta di una vera e propria tendenza che – sostiene la– è il frutto dell’esigenza di contenere le spese, ma anche di ristabilire un rapporto più diretto con il cibo, la cultura e le tradizioni territoriali, soprattutto nel momento delle vacanze estive quando si moltiplicano le iniziative di valorizzazione dei prodotti locali conorganizzate in tutta Italia, nei piccoli e grandi centri. Un momento conviviale alternativo che riguarda sia le località più turistiche, ma ...

ColdirettiG : Quest’estate sono partiti in #vacanza con il proprio #animale quasi un italiano su cinque (19%) grazie all’accresci… - notizieonlineIT : RT @ultimenotizie: L'ultima violenta perturbazione fa salire a ben 540 il numero di tempeste, nubifragi, trombe d'aria e grandinate che nel… - coldiretti : RT @campagnamica: Pensavi di liberarti di noi in vacanza?! Anche in estate Campagna Amica ti coccola e ti in...segue. Buon Ferragosto da t… -