Don Ciotti vuole lo sbarco dell' Open Arms | Il popolo deve accogliere

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice Vangelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...

Sicurezza bis - Don Luigi Ciotti : “La disumanità non può diventare legge” : Uno striscione con scritto ‘La disumanità non può diventare legge‘ è stato esposto domenica in occasione un flash mob a cui hanno preso parte oltre 200 giovani di Libera provenienti da tutta Italia riuniti a Trappeto (Palermo) per il raduno nazionale. Un mofo per chiedere ai Senatori di non votare il #decretoSicurezzabis oggi in aula al Senato. E con il flash mob è partita da Palermo una vera mobilitazione social di Libera che chiede ...