Così tablet | pc e cellulari ci cambiano il cervello

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Margherita Enrico L'allarme dell'oncologo francese sulle onde elettromagnetiche: «Abbassano il Qi dei bambini e creano danni pure agli adulti» Parigi Esiste un archivio, il più grande del mondo, curato da un importante (e divisivo) medico francese considerato un luminare ma guardato anche con qualche sospetto dalla comunità scientifica transalpina. In quei file, in quelle cartelle, sono stati ordinati fatti e dati sui danni causati dalle onde elettromagnetiche. Lui è Dominique Belpomme, 76 anni, professore di oncologia presso l'Università Paris-Descartes, che si è preso la responsabilità di una sintesi. Risultato: codice rosso, pericolo grave, specialmente se saremo sotto la cappa del 5G. Non c'è da scherzare. Belpomme è famoso per avere pubblicato tre anni fa una rassegna molto preoccupante sull'elettrosensibilità e perché grazie a lui la Francia ha riconosciuto per la ...

thebabyscreams : @blossomgoods Ok, così il resto del tempo guardano tablet e/o smartphone. Meglio cartoni animati e/o fantasy che cellulare. Mio parere - mauveflwrs_ : praticamente esiste just dance per iphone e ti basta uno schermo (tipo pc, apple tv o tablet) per poterlo usare e v… - heirofsolidor : @e_Festi Come ben sai io disegnavo in tradizionale e basta e al massimo coloravo roba gia' sketchata su PS come fai… -