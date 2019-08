Calcio – Ex dirigente Federcalcio nigeriana squalificato a vita | manipolava i risultati

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019) La Fifa costretta a sospendere al’exdella FederSamson Siasia, i dettagli Clamoroso in Nigeria: l’exdelle FederSamson Siasia è statodalla Fifa. Siasia è colpevole di aver preso tangenti per manipolare idi alcune partite: la commissione etica indipendente non ha dunque avuto dubbi sulla decisione da prendere. Sospensione ada qualsiasi attività legata ale una multa di 50 mila franchi svizzeri, pari a 45.900 euro per l’exnigeriano. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo– ExFederdelle partite SPORTFAIR.

DiMarzio : Wesley #Sneijder lascia il calcio: farà il dirigente dell'@fcutrecht ? - Stefano_Steve85 : @Vanesssaa94 Certo che se avesse fatto il dirigente mia nonna che nn capisce nulla di calcio avrebbe fatto meno danni - Siciliano741 : @Noiconsalvini Un fallito incapace di lavorare come allenatore o dirigente nel calcio,cerca un seggio in politica. -