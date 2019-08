Agrigento | senegalese pesta ambulante e lo riduce in fin di vita

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Salvatore Di Stefano L'africano è stato arrestato dai carabinieri al termine di un'indagine lampo. Ancora ignote al momento le cause che hanno portato lo straniero a colpire con estrema violenza il venditore Una brutale aggressione che si è consumata nel pieno centro di Ribera () ha portato i carabinieri della locale stazione sulle tracce di un cittadinodi 43 anni che, al culmine di una violenta lite risalente a pochi giorni fa, aveva colpito con un tremendo pugno al volto un venditore. I militari sono riusciti a risalire all'africano al termine di un'indagine lampo, aiutati anche dalle immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza presenti in zona. Lo straniero, che nel frattempo stava tentando di darsi alla macchia, è stato così identificato ed arrestato, poi una volta espletate le formalità di rito per lui si sono spalancate le porte ...

PaoloTarantola : Senegalese picchia un venditore ambulante a Ribera: è in fin di vita - blogsicilia : Senegalese picchia un venditore ambulante a Ribera: è in fin di vita - - magicaGrmente22 : #portichiusi #espulsioni #illegalità Si tratta di un 43 enne senegalese, accusato di lesioni personali gravi. Agg… -