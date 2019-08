Trovata a Los Angeles complice Epstein

E' stata scoperta a Losla donna accusata di essere ladi Jeffreynel gestire un traffico di minorenni e sfruttamento della prostituzione minorile. Ghislaine Maxwell è stata scovata dal New York Post, che ha pubblicato alcune fotografie della donna, seduta all'esterno di un fast food, con una felpa e senza trucco. Amica ed ex compagna del finanziere morto in cella in un apparente suicidio, Maxwell era sparita da mesi da Manhattan e si pensava fosse tornata nella natia Inghilterra.(Di venerdì 16 agosto 2019)