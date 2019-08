San Ferdinando | violenta rissa stranieri-residenti tra i falò

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) I festeggiamenti in onore di Santa Barbara sono stati interrotti da un gruppo di extracomunitari, piombato in mezzo aiper molestare ed aggredire chiunque capitasse loro a tiro: la preoccupazione dell'amministrazione comunale per il fenomeno migratorio e per i possibili strascichi Federico Garau  Luoghi: San(Reggio Calabria)

LaMentegatta : Arrivano col teletrasporto: si materializzano dal nulla...?? Assalto di migranti a Festa di San Ferdinando, scoppia… - linetta53 : Scoppierà la guerra grazie ai buonisti , san Ferdinando ha iniziato - 74_CortoMaltese : Questo è il meno...ma con il nuovo governicchio 5Stelle-PD che riapriranno i porti e smantelleranno i decreti sicur… -