Prima D&G poi Versace nella bufera in Cina | ora basta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019)Dolce e Gabbana. Ora. Hanno dovuto umiliarsi, presentando scuse formali e pubbliche perché la pubblicità dei primi e una maglietta del secondo, hanno offeso i cinesi. La pubblicità incriminata di Dolce e Gabbana mostrava una gentile fanciulla mangiare un cannolo siciliano con le bacchette. Grande offesa. Non per la componente erotica, evidente, ma per l’uso delle bacchette. Si prendono in giro i costumi locali. Peccato però che a Pechino mangino la pizza, quella tonda, non sempre tagliata a fette, con le bacchette. Nessuno fra gli indigeni ha nulla da dire. Tutto il cibo, non importa la sua dimensione, viene manipolato con le bacchette. Il massimo dell’ineducazione è mangiare qualcosa con le mani. Per cui la coscia di pollo si mangia con le bacchette, con un impatto estetico per gli occidentali piuttosto interessante. Provateci e valutate voi stessi. Non ci vengano a dare ...

_arianna : Claudio D'Amico, membro dello staff ministeriale di Salvini, a Mosca con Savoini prima e dopo la trattativa per i f… - valigiablu : Caso Savoini, nuovo scoop di Buzzfeed: Savoini a Mosca più volte prima e dopo l'incontro per la trattativa al Metro… - marattin : Se si vota prima dell’aumento IVA, semplicemente non sarà un tema da campagna elettorale. E dopo, gli italiani si c… -