Open Arms | il sondaggio che dà ragione a Salvini | il 71 per cento degli italiani non

Open Arms - l’Ue contro Salvini : “Situazione a bordo insostenibile - ora sbarco immediato” : La Commissione europea si appella all'Italia e al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per chiedere lo sbarco immediato degli oltre 140 migranti a bordo della Open Arms da ormai 15 giorni. Secondo la portavoce dell'esecutivo di Bruxelles la situazione è "insostenibile", ma Salvini ribadisce il suo no allo sbarco.Continua a leggere

Open Arms nelle acque di Lampedusa : divieto di sbarco |"Quattro evacuazioni nella notte : far scendere tutti - è umanità" : La ministra della Difesa: "Non firmo il divieto del Viminale in nome dell'umanità". Anche Toninelli contro Salvini: "Firmare decreto bocciato dal Tar ci espone al ridicolo". Il leader della Lega: "Così si favoriscono i trafficanti". Secondo il premier Conte, sarebbero sei Paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti"

Open Arms - il Sindaco di Lampedusa : "Aiuto in mare non può essere negato" | Sei paesi Ue pronti ad accogliere : Sulla vicenda della Open Arms, la nave della ong spagnola ancora al largo di Lampedusa con circa 140 migranti a bordo, interviene il Sindaco dell'isola, Totò Martello: "L'aiuto non può essere negato a nessuno. In mare esistono dei codici, quello dei pescatori, cioè salvare le vite umane, prima può succedere agli altri poi può succedere anche a te". Tra ieri e stanotte dalla nave sono state evacuate d’urgenza una dozzina di ...

Open Arms - sbarcate altre 4 persone Un’altra nave vicino a Lampedusa : L’Ong catalana ribadisce che la situazione sulla nave è molto complicata: «Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone»

Dalla Open Arms al motoscafo di lusso : le vacanze del buonista Richard Gere : Serena Pizzi Dopo essere salito a bordo della Open Arms chiedendo di far sbarcare i migranti, l'attore se la spassa su un motoscafo Solo una settimana fa Richard Gere saliva a bordo della Open Arms per portare cibo e coperte ai 147 migranti. Solo una settimana fa Richard Gere faceva la morale all'Italia (con qualche frecciatina neanche troppo velata a Matteo Salvini) dicendo che qualcosa negli ultimi anni è cambiato, "è una ...

Open Arms - si muove la Commissione Ue : "Situazione insostenibile - fate sbarcare i migranti" : L'Unione europea definisce "insostenibile" la situazione della nave Open Arms, bloccata in mare da diversi giorni con oltre 140 migranti a bordo. Dalla sera del 14 agosto l'imbarcazione della ong spagnola è ancorata davanti al porto di Lampedusa e ora la Commissione Ue chiede "un immediato sbarco".

Open Arms - sì allo sbarco a Lampedusa di altri 4 migranti : «A bordo agonia insopportabile» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. E altre quattro persone sono state fatte...

Open Arms - 6 Paesi Ue pronti accoglienza : 13.35 Sono sei i Paesi dell'Unione Europea pronti ad accogliere i 147 migranti soccorsi dalla nave Open Arms dell'Ong spagnola, ferma davanti a Lampedusa. Lo ha annunciato Vanessa Mock, portavoce della Commissione Ue. Si tratta di Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna. La Commissione Ue ha spiegato che i sei Paesi sono pronti a partecipare alla redistribuzione dei migranti.Mock ha espresso gratitudine per la ...

"Fateli sbarcare urgentemente". Ma Open Arms resta al largo : Chiara Sarra Tredici persone fatte sbarcare per motivi sanitari. Il sindaco di Lampedusa: "L'aiuto in mare non può essere negato" "Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone". Dalla Open Arms, ferma a poche miglia a largo di Lampedusa, continua il pressing sull'Italia per attraccare e far scendere i 134 migranti rimasti a bordo dopo che nelle ultime ore 13 sono stati trasbordati in porto ...

Richard Gere - dimenticatelo sulla Open Arms : ciao migranti - la bella vita sul motoscafo di lusso : Richard Gere sembra essere coerente, almeno fino a un certo punto. In effetti il divo di Hollywood ha proseguito la sua vacanza in Italia, passando dall'isola di Lampedusa a quella del Giglio, ma nella seconda meta ha preferito un altro mezzo di trasporto. Abbandonata la Open Arms dove il ricco atto

Migranti : Open Arms ‘polo di attrazione’ - barche turisti si avvicinano per fare foto : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms, che si trova davanti al molo Favaloro di Lampedusa, da questa mattina è diventata un polo di ‘attrazione’ per decine di barchette di turisti che si avvicinano alla imbarcazione per scattare fotografie e fare video. La nave, con a bordo oltre 130 Migranti, è in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, dopo l’evacuazione medica di 13 persone nelle ultime 12 ...

**Migranti : Open Arms - ‘a bordo un’agonia insopportabile’** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Giorno 15. Viviamo a bordo un’agonia insopportabile. 6 evacuazioni di emergenza in 2 settimane di calvario. Terra in vista e nessuna soluzione. I diritti delle 134 persone vengono calpestati ogni minuto di più. Se la politica europea non sa trovare soluzioni, chi deve farlo?”. Così, sui social, la nave Open Arms. L'articolo **Migranti: Open Arms, ‘a bordo un’agonia ...