Inter-Napoli-Roma | ipotesi ' triplice alleanza' per evitare che Icardi vada alla Juve

Sorteggio Champions League 2019-2020 : data - programma - orario e palinsesto tv. Le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter e Atalanta : Si svolgerà giovedì 29 agosto alle ore 18.00 in quel di Montecarlo il Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020, massima competizione calcistica continentale per club. In attesa della conclusione dei turni preliminari che designeranno le ultime sei qualificate per il tabellone principale, è già possibile avere un quadro della situazione piuttosto delineato per quanto riguarda la suddivisione delle quattro fasce per ...

Sorteggio Champions League 2020 : fasce - data - possibili avversarie Juventus - Napoli - Inter e Atalanta : Il grande spettacolo della Champions League di calcio sta per ricominciare. La massima competizione europea per club è già iniziata con i turni preliminari, ma come di consueto l’azione entrerà nel vivo nella fase a giorni, in cui saranno impegnate tutte le squadre più forti del vecchio continente, tra cui anche quattro squadre italiane: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Il momento più atteso di questa prima parte di stagione sarà quello del ...

CdS su Icardi – Inter - Napoli e Roma stringono un patto anti-Juve : Il Corriere dello Sport in prima pagina apre con la questione Icardi e con un patto tra Napoli, Inter e Roma Secondo il noto quotidiano sportivo, Inter, Napoli e Roma avrebbero stretto una vera e propria alleanza per far sì che Icardi non vada alla Juventus. L’idea è che Icardi vada al Napoli, Dzeko all’Inter e Milik alla Roma. Marotta starebbe studiando anche una clausola che impedirebbe di poter rivendere Icardi alla ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

Juventus - Chiellini : “Napoli e Inter non possono più nascondersi” : “L’Inter anche l’anno scorso aveva la rosa per vincere lo scudetto e sia loro che il Napoli sono un gradino sopra le altre, stanno creando un gap anche se poi sarà il campo a parlare. Non sarà semplice vincere ma ci saranno più pressioni anche su di loro: col mercato che hanno fatto, Inter e Napoli non possono nascondersi, siamo tre squadre che hanno l’obiettivo di vincere”. Per Giorgio Chiellini sono le ...

Calciomercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

CorSport : Napoli e Inter in vantaggio sulla sovrabbondanza della Juve di Sarri (incapace di fare turnover) : A undici giorni dall’inizio del campionato (e venti dalla fine del mercato) quasi tutte le squadre sono ancora incomplete. Quella messa peggio è la Juventus, con troppi giocatori in più, da piazzare in qualche modo da qualche parte. Ogni allenamento è un rompicapo Una situazione imbarazzante, come l’ha definita Sarri, che soprattutto complica le sue giornate. Il tecnico bianconero non è particolarmente propenso alla rotazione, scrive ...

Sorteggi Champions League 2020 : quando si svolgono e a che ora. Le fasce e le possibili avversarie di Juventus - Inter - Napoli e Atalanta : Anche se siamo ad un passo dal Ferragosto, è già tempo di pensare alla massima competizione per club continentale. Il primo atto della Champions League 2019/2020 di calcio, infatti, è molto più vicina di quello che si pensi. Si inizierà, come consuetudine, con il Sorteggio di Montecarlo, che sarà di scena giovedì 29 agosto alle ore 18.00, nel quale scopriremo finalmente la composizione degli otto gironi e, soprattutto, se le squadre italiane ...

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

Napoli - Ancelotti : “Sono soddisfatto - abbiamo Interpretato bene il primo tempo. Saremo pronti per il 24” : “Sono soddisfatto di quanto la squadra ha espresso nelle due sfide”. Carlo Ancelotti commenta la seconda amichevole col Barcellona che chiude la tournée azzurra negli States. Ad Ann Arbor i partenopei sono stati battuti 4-0. “Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene. Poi siamo stati condizionati da due gol subìti in fuorigioco ad inizio ripresa”, ha spiegato il tecnico, “di fronte avevamo una grandissima ...

Dopo l’apertura di Icardi - il Napoli tratta con l’Inter. Contatti Ausilio-Giuntoli dall’America : L’attesa e la pazienza sono fondamentali sul mercato. Ancora di più per De Laurentiis, soprattutto nella trattativa per il suo obiettivo più desiderato, come scrive il Corriere dello Sport: Mauro Icardi. Icardi ha aperto al Napoli, anche grazie alla proposta di ingaggio importante: 7,5 milioni a stagione. Ora ci vuole la pazienza necessaria per trattare con l’Inter. Il club nerazzurro chiede 75-80 milioni, De Laurentiis non è disposto ad ...

E ora Icardi pensa seriamente all’addio all’Inter. Napoli alla finestra : Icardi ora pensa davvero all’addio all’Inter. L’ennesimo smacco è stato mal digerito dall’argentino. Dopo la rimozione della fascia da capitano e l’esclusione dalle gare precampionato, Icardi covava ancora qualche piccola speranza per poter ricucire il rapporto con la sua Inter. Purtroppo, non è andata così. l’ultimo smacco sembra non essere proprio andato giù all’argentino che, a quanto pare, ...