Ha una storia con il marito della figlia | poi lui racconta tutto alla moglie | la suocera

Supercoppa europea - la Frappart fa la storia : prima donna ad arbitrare una finale - promossa a pieni voti : A Istanbul si fa la storia. Per il Liverpool di Klopp, che vince la sua quarta Supercoppa europea (record inglese) battendo il Chelsea di Lampard ai rigori. E per Stéphanie Frappart, il primo arbitro donna a fischiare una finale maschile Uefa. Alla Vodafone Arena sold out, il fischietto francese (co

Stephanie Frappart nella storia : è la prima donna ad arbitrare una finale di calcio maschile : La finale di Supercoppa europea, il derby inglese tra Liverpool e Chelsea, sarà arbitrato da Stephanie Frappart. È la prima donna nella storia ad arbitrare una finale maschile in una competizione Uefa. Classe 1983, il direttore di gara del match che vede di fronte la vincente della Champions League e dell’Europa League, è francese. Dopo aver giocato a calcio fino ai 13 anni, a 18 Frappart decide di intraprendere la ...

Trevisani - il suo ultimo libro si muove tra i cieli esoterici di Roma e una storia d’amore : Dopo il notevole esordio rappresentato dal libro dei Fulmini, Matteo Trevisani ha alzato l’asticella con il libro del Sole. I due Romanzi (entrambi editi da Atlantide) lo impongono come uno degli scrittori più interessanti degli ultimi 30 anni in Italia, non solo, e non tanto, per l’alto pregio stilistico che li impreziosisce, ma per la profondità e l’umile amore per la sapienza con cui l’autore affronta temi filosoficamente cruciali, quali la ...

Pamela Prati ringrazia Maurizio Costanzo e attacca : "Tanti programmi hanno vivacchiato su una storia per me dolorosa" : Maurizio Costanzo, dalle pagine del quotidiano Libero, recentemente, ha elargito un prezioso consiglio a Pamela Prati, invitandola a non alimentare più la vicenda legata al matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone.Pamela Prati, dopo aver dichiarato che la sua storia diventerà un film per il quale lavorerà in prima persona, ha ringraziato Costanzo e ha sferrato un attacco nei confronti di tutti i programmi televisivi (superfluo, fare un ...

L’uomo del giorno - Javier Ernesto Chevanton : una storia d’amore con il Lecce e un suocero d’eccezione : Javier Ernesto Chevanton, nato il 12 agosto 1980, compie oggi 39 anni. Inizia la sua carriera con la maglia del Danubio in patria segnando 53 gol in 62 partite. La sua vita, calcistica e non, è legata indissolubilmente al Lecce. Arriva in Salento nel 2001 e disputa tre ottime stagioni, specialmente la terza nella quale realizza 19 reti. Poi i passaggi al Monaco, al Siviglia, all’Atalanta, poi Lecce, Colon, ancora Lecce, Qpr, ...

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta per ricomprargli il furgoncino distrutto in un incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

Monica Bellucci : “Quando una storia finisce non significa che non ami più” : Nelle sale la vedremo presto in ben tre film, intanto Monica Bellucci si mostra nella sua “grande bellezza”. Sul magazine “Madame Figaro” (fotografata da Thiemo Sander, ndr), che le dedica la cover, l’attrice appare in splendida forma a 55 anni. In costume, con un décolleté generoso, in piscina con un abito trasparente: Monica è bellissima. “Quando una storia finisce non significa che non ami più. significa ...

Diagnosis - la docu-serie Netflix sulle malattie rare debutta con una storia italiana : Nel nostro Paese è stata curata una malattia unica e mai diagnosticata, che nel corso dei ricoveri in diversi ospedali Usa non aveva mai trovato la giusta diagnosi. Almeno fino a quando la malcapitata Angel, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è giunta al Regina Margherita di Torino, dove le sue misteriosi crisi muscolari sono state curate.Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell'eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene ...

Marta Busso - la laureanda che ha curato una malattia “inspiegabile” : la storia finisce su Netflix : Angel è un’infermiera americana di 22 anni che da 9 soffre di una malattia “misteriosa”: finora nessun medico negli Stati Uniti era arrivato a una diagnosi. È all’ospedale Regina Margherita di Torino che la paziente ha trovato finalmente una risposta grazie a una giovane laureanda italiana, Marta Busso. La storia verrà raccontata in una serie tv di Netflix.Continua a leggere

ABC produrrà una serie sull’11 settembre - la storia dell’attentato alle Torri Gemelle a vent’anni dalla strage : ABC ha annunciato che produrrà una miniserie sull'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle, per commemorarne il 20° anniversario della strage che ricorrerà nel 2021. La serie racconterà l'evento spartiacque di inizio secolo, che ha cambiato per sempre la percezione del terrorismo nei paesi occidentali e i modi in cui il fenomeno è stato combattuto, ma lo farà soprattutto dal punto di vista delle persone coinvolte nel duplice attacco ...

La storia di Angel - curata a Torino da inspiegabili crisi muscolari - è nella prima puntata di una nuova serie Netflix : curata in Italia una malattia unica e mai diagnosticata, che durante i ricoveri in numerosi ospedali americani non ha mai trovato la giusta diagnosi. Fino a quando la paziente, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell’eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene raccontata ...

Nedved lascia la moglie per una 23enne : storia con Lucie Anovcinova [FOTO] : Pavel Nedved è concentrato sul calciomercato della Juventus ma nel frattempo continuano a circolare voci di gossip. Secondo il tabloid di Praga ‘Blesk’, l’ex calciatore bianconero si sarebbe separato da sua moglie Ivana per mettersi insieme a Lucie Anovcinova, una ragazza di 23 anni. Il dirigente è stato paparazzato con la giovane ragazza in occasione di una gara di equitazione, il ‘Longines Global Champions Tour ...

Video trailer di Carnival Row - una storia d’amore proibita tra Orlando Bloom e Cara Delevingne : Amazon Prime Video ha divulgato il Video trailer di Carnival Row, l'attesa serie fantasy che debutterà sulla piattaforma a fine mese. In un mondo vittoriano e fantastico, in cui le creature mitologiche sono costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all'invasione subita dagli uomini, il detective umano Rycroft Philostrate (Orlando Bloom, Pirates of the Caribbean) e la fata Vignette Sonemoss (Cara Delevingne, Suicide Squad) si ...