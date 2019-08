Gol di Aduriz | il Bilbao batte 1-0 il Barcellona

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) La rete decisiva arriva al minuto 88., giustiziere del Napoli di Benitez, segna ale condanna i campioni di Spagna alla sconfitta all’esordio in Liga. Privi di Messi, i catalani hanno perso anche Suarez dopo poco più di trenta minuti. Coutinho non era nemmeno in panchina. La Liga comincia così con una sorpresa. Non grande ma comunque una sorpresa. L'articolo Gol di, il1-0 ililNapolista.

DAZN_IT : Intramontabile Aduriz ?? Entra a 5 minuti dalla fine e decide il match con un gol da antologia ?? #LaLiga #DAZN - Ravelione : RT @DAZN_IT: Intramontabile Aduriz ?? Entra a 5 minuti dalla fine e decide il match con un gol da antologia ?? #LaLiga #DAZN - LucioGambirasio : RT @DAZN_IT: Intramontabile Aduriz ?? Entra a 5 minuti dalla fine e decide il match con un gol da antologia ?? #LaLiga #DAZN -