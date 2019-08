Addio Peter Fonda | con Easy Rider segnò una generazione

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 17 agosto 2019), il leggendario attore di '', simbolo di un'interae' morto nella sua casa a Los Angeles all'eta' di 79 anni. L'attore e' deceduto a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni, che di recente lo aveva costretto a entrare e uscire dall'ospedale. "E' uno dei momenti piu' tristi delle nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore", afferma la famiglia di, fratello di Janee figlio di Henry, invitando tutti i suoi fan "a celebrare il suo indomabile spirito e il suo amore per la vita. In onore di, per favore brindate alla liberta'".Il ruolo piu' importante che ha interpretato, quello che lo ha reso famoso, e' stato nel film, il 'road movie' per eccellenza del 1969, con Dennis Jopper e Jack Nicholson.non ha solo interpretato un ...

