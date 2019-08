Open Arms | sbarcano in nove Ma l' Ong insulta | Crudeli

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Angelo Scarano Concesso lo sbarco per motivi di salute ad alcuni migranti. Ma all'onn non basta e va in pressing su Conte Laper ora resta a largo di Lampedusa. Dopo la sentenza del tar che ha accolto il ricorso dell'ong, la nave è entrata in acque italiane. Ma su questo caso il governo è andato letteralmente in frantumi. La Trenta e Toninelli non hanno firmato il nuovo divieto preparato dal Viminale e Conte ha scritto a Salvini chidendogli di fatto di far sbarcare i migranti e accusandolo di "slealtà". Il vicepremier ha però tirato dritto affermando che i porti italiani restano chiusi alle Ong. Ma in serata giàmigranti sono sbarcati. Un'imbarcazione della Guardia di finanza ha trasbordatopersone dallaper farle sbarcare a Lampedusa. Si tratta di cinque migranti in condizioni critiche di salute e di quattro familiari. La nave della Ong ...

matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO SU OPEN ARMS, FAI GIRARE Come Viminale contestiamo la decisione del Tar e proporremo ricorso urgente… - LegaSalvini : ?? RETROSCENA CHOC SULLA OPEN ARMS ++ OPEN ARMS, ELISABETTA TRENTA AVEVA PROGRAMMATO TUTTO PER FAR SBARCARE I MIGRAN… - LegaSalvini : ?? FERMATEVI! FAI GIRARE!!! “La Trenta accelera lo sbarco della Open Arms. I minori vanno sulle navi militari italia… -