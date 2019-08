Incidente | auto si ribalta in via Cozzo Rotondo a Modica

Ferrari finisce sotto camion : l’Incidente spettacolare paralizza l’autostrada : spettacolare incidente sulla A4. Una Ferrari 488 finisce sotto al camion in autostrada: ferite le due persone a bordo del bolide, A4 chiusa e il traffico è andato in tilt. La Ferrari si è incastrata, letteralmente infilata, sotto un camion e il Passante di Mestre è stato chiuso in direzione Trieste all’altezza del bivio con la A57 per l’incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e la Ferrari 488 da 230mila euro. Le due persone a bordo ...

TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2019/ Bollettino viabilità : code in A10 per Incidente : TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.

Incidente Pozzovivo – Il ciclista rivela un dettaglio clamoroso : “l’automobilista non mi ha visto. Gli ho detto : mi hai rovinato” : Domenico Pozzovivo racconta, dal suo punto di vista, i drammatici istanti pre e post Incidente: il ciclista rivela dei dettagli clamorosi Ciclismo ancora sotto shock per la notizia dell’Incidente che ha coinvolto Domenico Pozzovivo. Il ciclista italiano è stato investito a Cosenza, mentre si stava allenando in strada con la sua bici. L’impatto è stato tremendo, tanto che Pozzovivo ha riportato fratture a braccia e gambe che hanno richiesto ...

Il Fatto : Per Autostrade il crollo del Ponte Morandi è stato solo un piccolo Incidente di percorso : Il crollo del Ponte Morandi – un anno oggi – avrebbe potuto trasformarsi in un ko mortale per l’impero dei Benetton. E invece, si è rivelato solo un piccolo incidente di percorso, scrive Il Fatto Quotidiano, Dopo la tragedia, in un giorno solo Atlantia perse, in Borsa, un quarto del suo valore: 5 miliardi. Oggi, a distanza di 12 mesi soltanto, Autostrade e la sua holding quotata, Atlantia, hanno cancellato dai loro bilanci ...

Una Vita - anticipazioni al 24 agosto : Blanca ritrova Moises - Incidente d'auto per Antonito : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 19 a sabato 24 agosto su Canale 5 Blanca Dicenta e Diego Alday riusciranno finalmente a riabbracciare Moises mentre Antonito Palacios si ferirà ad una gamba nel viaggio di ritorno ad Acacias 38. Infine Fabiana salverà Carmen dalla vendetta di Ursula. Una Vita: Blanca e Diego ritrovano Moises Le ...

Incidente Pozzovivo – I medici fanno filtrare un cauto ottimismo : il ciclista verrà adesso trasportato in Svizzera : Domenico Pozzovivo verrà trasportato in Svizzera per proseguire le cure dopo il brutto Incidente nel quale è rimasto coinvolto nella giornata di ieri: i medici fanno filtrare un cauto ottimismo in merito al suo recupero Ciclismo ancora sotto shock per la notizia dell’Incidente che ha coinvolto Domenico Pozzovivo. Il ciclista italiano è stato investito a Cosenza nella giornata di ieri, mentre si stava allenando in strada con la sua bici. ...

Incidente a Modica : scontro tra auto : 2 feriti : Modica, incidetne stradale. scontro tra due auto per un tentato sorpasso. Modica, due feriti. Ritirata la patente

L'Incidente di Pozzovivo e il futuro del nostro ciclismo abbattuto dalle auto : Al Giro d'Italia c'era andato per aiutare il capitano, Vincenzo Nibali. E c'era riuscito egregiamente. Al Giro di Svizzera per trovare il giorno buono, quello per riprovare l'effetto che fa trovarsi solo al comando. E l'aveva sfiorato sul San Gottardo alla terzultima tappa. Al Giro di Polonia invece

Incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo : Marco si schianta e muore a 20 anni : L'Incidente è avvenuto all'alba a Montalto Uffugno, in provincia di Cosenza. A perdere la vita Marco Calderaro, 20 anni.Continua a leggere

Tragico Incidente sulla statale : tir contro auto - morto uno studente di 29 anni : Lo schianto nel Casertano: il ragazzo, a bordo di una Fiat Punto, si è scontrato contro un camion carico di pesce. In...

Incidente sul ponte Guerrieri a Modica - si scontrano 3 auto : 3 feriti : Incidente sul ponte Guerrieri nella notte a Modica: si scontrano tre auto chiuso al traffico. Tre feriti

Ezio Greggio - Incidente d’auto con la fidanzata Romina a Ibiza : «I paparazzi non ci hanno aiutato» : Paura per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico. La coppietta, in vacanza a Ibiza, è stata coinvolta in un incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi. A raccontare l’accaduto proprio Ezio dal suo profilo Instagram, senza risparmiare critiche ai paparazzi che li seguivano. Lo scontro è stato con una jeep: “Ieri a Ibiza – ha scritto sul social – io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una ...