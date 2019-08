Follonica | morto il bambino di 8 anni | gli era caduto il letto sulla testa

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 15 agosto 2019) Alessando Liberti, ildi 8rimasto schiacciato daldella sua cameretta, non ce l'ha fatta. In seguito al grave incidente domestico acil 7 agosto, era stato ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni erano apparse subito gravi Il grave fatto è acuna settimana fa a, in provincia di Grosseto. Alessandro, forse, si era infilato sotto ildella sua cameretta per raccogliere qualcosa o per gioco, quando la pesante rete metallica dello ha travolto. Si trattava di uncon contenitore, che si apre alzando la rete e il materasso: probabilmente uno dei perni ha ceduto e ha fatto così cadere violentemente il peso sul piccolo. È stata la madre a trovare ilprivo di sensi nella camera, subito dopo l'incidente. Le condizioni di Alessandro sono subito apparse molto gravi e la donna ha allertato immediatamente i ...

MediasetTgcom24 : Grosseto, gli cade letto sulla testa: morto bambino di 8 anni #follonica - bianca_caimi : RT @TgrRaiToscana: Muore a 8 anni per un incidente domestico - TGR Toscana - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Muore a 8 anni per un incidente domestico - TGR Toscana -