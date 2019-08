Conte scrive a Salvini | L' immigrazione non si riduce ai porti chiusi

Salvini firmerà il no allo sbarco di Open Arms. Conte gli scrive : "Assistere i minori" : "Staremo attenti nei prossimi giorni perché non si crei a Roma un'alleanza innaturale, una coppia contro natura tra Pd e 5 Stelle, tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani. Cercheremo di opporci con ogni energia che abbiamo in corpo perché in Italia arrivino le persone perbene, ma si possano rispedire a casa loro i troppi delinquenti che la sinistra ha fatto arrivare negli anni passati". L'ha detto il vicepremier e ministro ...

Sicurezza : Mattarella firma decreto bis e scrive a Conte - Casellati e Fico : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica”,ed ha Contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati; della Camera, Roberto Fico; e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ne dà notizia un ...

Sicurezza : Mattarella firma decreto bis e scrive a Conte - Casellati e Fico : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica”,ed ha Contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati; della Camera, Roberto Fico; e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ne dà notizia ...

Sergio Costa scrive a Conte : “Convochi i ministri per attuare protocollo contro i roghi tossici” : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, scrive al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedergli di convocare i ministri che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa contro i roghi tossici. Nella lettera, visionata da Fanpage.it, Costa chiede di fare il punto della situazione e dei risultati finora conseguiti per poter rilanciare un'azione sul tema ancora più decisa ed efficace.Continua a leggere

Autonomie - Conte scrive a lombardi e veneti : “Da vostri governatori insulti inaccettabili. Testo serio e compatibile con Costituzione” : Dichiarazioni “che scadono nell’insulto”, “inaccettabili“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde agli attacchi dei governatori leghisti di Veneto e lombardia dopo la nuova bozza del Testo sulle Autonomie alle Regioni del Nord che Attilio Fontana e Luca Zaia hanno definito una “cialtronata”, arrivando a evocare la crisi per un Governo che “non ha più senso”. Il premier replica ...

Parti sociali a Palazzo Chigi per scrivere la Manovra - via libera di Conte alla proposta di Di Maio : Il premier apre le porte a sindacati e aziende in vista della definizione della legge di bilancio. Dopo la mossa di Salvini, che si era confrontato al Viminale con le Parti sociali, verrà presto convocata una nuova tavola rotonda

Conte scrive ai ministri e richiama Salvini : "La manovra economica si fa nelle sedi istituzionali" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Immigrazione - Conte scrive ai ministri<br> e convoca un vertice urgente : Secondo quanto riportato da AdnKronos e ripreso anche da LaPresse, il Premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice sul tema dei migranti per mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 19. Il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe scritto una lettera ai ministri coinvolti, ossia quello dell'Interno Matteo Salvini, quella della Difesa Elisabetta Trenta, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, quello degli Esteri Enzo ...

Conte scrive ai ministri e ricorda a Salvini : "La manovra economica si fa nelle sedi istituzionali" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Sea Watch 3 in mare da 9 giorni con 43 persone a bordo - Salvini scrive a Conte : “Intervenga l’Olanda - sua responsabilità” : Sono ormai nove giorni che la nave Sea Watch 3 con a bordo 43 migranti salvati da un naufragio nel Mediterraneo si trova ancorata in acque internazionali al largo di Lampedusa in attesa che le venga assegnato un porto sicuro in cui sbarcare. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva già emesso nei suoi confronti un decreto che ne vieta l’ingresso in acque italiane e ora ha scritto al premier Giuseppe Conte che si trova a ...

Sea Watch 3 in mare da 9 giorni con 43 persone a bordo - Salvini scrive a Conte : “Intervenga l’Olanda” : Sono ormai nove giorni che la nave Sea Watch 3 con a bordo 43 migranti salvati da un naufragio nel Mediterraneo si trova ancorata in acque internazionali al largo di Lampedusa in attesa che le venga assegnato un porto sicuro in cui sbarcare. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva già emesso nei suoi confronti un decreto che ne vieta l’ingresso in acque italiane e ora ha scritto al premier Giuseppe Conte che si trova a ...

Migranti : Salvini scrive a Conte - su Sea Wacht intervenga Olanda : Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei "porti chiusi" e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch3 batte bandiera olandese. Intanto, dopo i 45 Migranti approdati due giorni fa a Lampedusa, nella notte sono arrivate altre 81 persone. Tra loro 4 donne e 3 bambine. Le persone che hanno dichiarato di esser partite da Zuwara, ...

Sea Watch vaga da 9 giorni per il Mediterraneo. Salvini scrive a Conte : "Ci pensi l'Olanda" : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei “porti chiusi” e per chiedere che sia l’Olanda a farsi carico della Sea Watch, da 9 giorni ferma in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa. E’ necessaria, dice Salvini, una “nuova energica iniziativa di sensibilizzazione” nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la nave batte ...