Ciclismo | Fabio Aru | “Sono pronto a tornare dove mi compete | voglio risposte dalla Vuelta”

Ciclismo - Fabio Aru prepara la Vuelta : ritiro al Sestriere - scala il Fraiteve in mountain-bike e sogna in grande : Fabio Aru si sta preparando duramente in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto, il Cavaliere dei Quattro Mori vuole essere assoluto protagonista in terra iberica e proprio per questo motivo sta intensificando i propri allenamenti in modo da poter essere competitivo come nei giorni migliori. Il sardo, reduce dal quattordicesimo posto in classifica generale al Tour de France, si trova in ritiro al Sestriere dove cerca le ...

Ciclismo – L’annuncio della Cofidis : ufficiali le firme di Elia Viviani e Fabio Sabatini : La Cofidis ufficializza un importante doppio colpo di mercato: ingaggiati Elia Vivia e il suo ‘uomo di fiducia’ nelle volate Fabio Sabatini L’estate sportiva è sinonimo di mercato. E se i notiziari sportivi sono ricchi di notizie riguardanti il calciomercato, per il quale vi rimandiamo alle news di Calcioweb, non è da trascurare anche il mercato del Ciclismo. In casa Bahrain Merida è arrivato Mikel Landa, ma anche la ...

Ciclismo - il percorso di avvicinamento di Fabio Aru alla Vuelta. Periodo di riposo - poi il possibile rientro a Burgos : Dopo le sensazioni positive al Tour de France, Fabio Aru è pronto a tornare grande protagonista alla Vuelta a España 2019. Il sardo ha chiuso al 14° posto in classifica generale la Grande Boucle, un ottimo risultato, considerando il rientro in tempi record dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra. Nel terzo Grande Giro della stagione il Cavaliere dei Quattro Mori punterà ad alzare ulteriormente l’asticella e provare a lottare ...

Ciclismo - Fabio Aru scrive un articolo : “Tour de France - un punto di svolta. Voglio tornare ai massimi livelli” : Fabio Aru ha disputato il Tour de France 2019 concludendo in 14esima posizione nella classifica generale. Il Cavaliere dei Quattro Mori è tornato in gara dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra e si è ben difeso durante la Grande Boucle, il sardo ora si godrà qualche giorno di riposo per avvicinarsi gradualmente alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto. Nel frattempo il sardo ha scritto un articolo ...

Ciclismo - Fabio Aru compie 29 anni. Il sardo vuole regalarsi una tappa al Tour de France e una Vuelta da protagonista : Dopo un paio di stagioni di grande difficoltà, Fabio Aru può finalmente regalarsi un compleanno all’insegna della serenità e della fiducia verso il futuro. Il corridore della UAE Emirates, nato proprio il 3 luglio 1990, compie 29 anni alla vigilia del Tour de France, corsa alla quale prenderà parte in maniera del tutto inaspettata considerando quanto successo nella prima metà della stagione. Dopo il deludente esordio alla Volta ao Algarve, ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo in testa - nel gruppo inseguitori anche Fabio Aru e Alberto Bettiol! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Penultimo scollinamento della salita di Strela, 20” di vantaggio per Formolo sul resto del gruppo 15.44 Formolo mantiene 15” sugli inseguitori proseguendo nella sua azione solitaria a 19 km dal traguardo! 15.42 Nel gruppo inseguitori c’è anche Alberto Bettiol (EF Education First), ma la situazione è in continua evoluzione 15.40 Davide Gaburro (Neri Sottoli-Selle ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo e Marco Tizza all’attacco - Fabio Aru all’inseguimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Davide Formolo allunga nel tratto di discesa, si è formato un drappello di una decina di elementi all’inseguimento con 12” di ritardo 15.29 Formolo e Tizza transitano in cima alla salita di Strela con 7” su Aru e con 16” sul gruppo principale, ridotto ad una trentina di elementi 15.26 Proseguono gli attacchi nel gruppo principale, staccato di 21” ...

Ciclismo - Fabio Aru sarebbe sempre più vicino a partecipare al Tour de France : Il dubbio dovrebbe esser stato sciolto, i vertici della UAE Emirates avrebbero infatti deciso di mandare Fabio Aru al Tour De France 2019. Il sardo, che ieri ha concluso il Giro di Svizzera in 21° posizione e che si era comportato bene in tutte le tappe tranne nella cronometro di Goms, dovrebbe aver ricevuto carta bianca. Manca comunque ancora l'ufficialità. Ieri, nella tappa conclusiva proprio del Giro di Svizzera, Aru ha cercato pure di ...