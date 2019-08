ABRUZZO | MORTI 2 FRATELLINI DISPERSI IN MARE Tragedie a Ortona | Jesolo e Trani

ABRUZZO - ritrovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare. Il padre ha rischiato la vita per cercare di salvarli. : Sono stati trovati morti i due ragazzini cinesi di 11 e 14 anni dispersi mare in località Postilli a Ortona a pochi passi dallo stabilimento Punto Verde, in provincia di Chieti. I corpi...

